Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Hep beraber inandık, başardık"
Süper Lig'i düşme hattının üzerinde bitiren Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, camiaya bir teşekkür mesajı gönderdi.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 41 puanla, düşme potasının hemen üzerinde tamamlayan Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak yazılı bir açıklama yaptı. Koşukavak, ligde kaldıkları için mutlu olduklarını belirtti:
"Tutkumuz ve inancımızla beraber çok zor bir süreci geride bıraktık. Hep beraber inandık, hep beraber hayal ettik ve başardık. Sayın Başkanımız Berna Gözbaşı başta olmak üzere tüm yönetim kurulu, şehrimizin ileri gelenleri ve Kayserispor sevdalılarına göstermiş oldukları sabır ve destekleri için teşekkür ederim. Yıllardır kahrımı çeken, gece gündüz alışan ekip arkadaşlarıma ve 20 boyunca sürekli konuşan ve koşuşturan beni; saygı ve sevgi ile dinleyen, elinden gelen her şeyi yapan tüm oyuncularımıza, son olarak da bizlerin bir dediğini iki etmeyen tüm kulüp çalışanlarımıza can-ı gönülden teşekkür ederim."
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