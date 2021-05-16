Spotify'ın kurucusu Ek'in Arsenal'i satın alma teklifi reddedildi
Spotify'ın kurucusu Daniel Ek'in Arsenal'i satın almak için yaptığı teklifin reddedildiği ifade edildi.
Ek, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, ABD'li Kroenke ailesinin sahip olduğu Arsenal Kulübü için bu hafta teklif yaptığını belirtti.
Spotify'ın CEO'su da olan Ek, aileden "Paraya ihtiyacımız yok." yanıtını aldığını kaydederek, "Kararlarına saygı duyuyorum ancak bu durum değişirse ilgilenmeye hazır olarak bekliyorum." ifadelerini kullandı.
İngiliz basını, Ek'in 2.8 milyar dolar değer biçilen Arsenal'i satın almak istediğini, kulübün efsane isimleri Thierry Henry, Dennis Bergkamp ve Patrick Vieira tarafından desteklendiğini öne sürmüştü.
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