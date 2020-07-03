Erzurum'da iki farklı mahalleye yıldırım düştü!
Erzurum'un Horasan ilçesinde iki ayrı mahalleye yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 4 kişi de yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda gezen iki kardeş Yücel ve İzzet Kurt'a yıldırım isabet etti. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden İzzet Kurt (21) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Yücel Kurt da burada yapılan müdahalenin ardından, Erzurum'a sevk edildi.
Öte yandan, aynı saatlerde Çamlıkale Mahallesinde açık alanda gezen İslam Arslan, Fırat Köse ve İlbay Yıldız, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı.
Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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