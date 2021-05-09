Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı.

AA
09 Mayıs 2021 Pazar, 01:55
Erzurumspor'da Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor'un başında dokuz maça çıkan Yılmaz Vural 3 galibiyet, 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.


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