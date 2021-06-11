Esat Toklu'nun meslekten ihracı için HSK'ye başvuru yapıldı
Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TOGO Kuleleri’nin sahipleriyle fotoğrafları ortaya çıkan ve suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkında çarpıcı iddialarda bulunduğu Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu’nun meslekten ihracı için HSK'ye başvuruda bulundu.
Sedat Peker, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Bodrum’daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Esat Toklu'nun TOGO kulelerini yapan şirketin sahibiyle de fotoğraflarının çıkması tepkilere neden oldu.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu hakkında Hakimler Savcılar Kurulu Başkanlığı’na (HSK) meslekten çıkarılma talebiyle başvuru yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın avukatı Turgut Kazan’ın hazırladığı başvuru dilekçesinin konu kısmında Toklu’nun ivedilikle meslekten çıkarılması talep edildi.
Başvuru dilekçesinin ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:
“Müvekkilimiz Mimarlar Odası’nın TOGO’yla ilgili davaları bütün kamuoyunca bilinirken, iptal kararı verilmiş bu davalardan birinin istinaf incelemesinde yürütmeyi durdurma kararı veren kurula nöbetçi başkan olarak katılması, üstelik yine TOGO’nun mühürlenmesi kararı istinaf edildiğinde 5 ile 6. Dairelerden oluşacak 5’li kurulu belirleme imkanına sahip bir başkan olması ve gerçekleştirilen kurulla (kesin nitelikli) bozma/ehliyet yönünden RED kararı verilebilmesinin sağlanması ve bunları yaparken TOGO sahibi Sinan Aygün’ü tanımıyormuş gibi davranması, ayrıca Bodrum’daki en pahalı otelde tatil yapması, çok sayıda araba sahibi olması, (iddiaya göre) TOGO yüklenicisinin doğum günü partisine katılması ve Sezgin Baran Korkmaz’ı hiç tanımadığını söylemişken, savcılığa sunduğu dilekçede, ayaküstü tanıştığını, birkaç kez mesajlaştığını açıklaması, kesinlikle mesleğin şeref ve onuruyla bağdaşmayacağı için, Esat Toklu’nun (yargılama gereği görülmese bile) 2802 sayılı yasanın 69/5 maddesi uyarınca ve İVEDİLİKLE meslekten çıkarılması gerektiğini bildirmekten ibarettir.”
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi
- Aşılamaya üç grup daha dahil edildi
- Atatürk'e lanet okuyan imam Demirkan'a kınama