Esenler'de marketteki cinsel istismara ilişkin bir kişi yakalandı
Esenler'deki markette çocuğa cinsel istismara ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli, soruşturma kapsamında yarın Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek.
Alınan bilgiye göre, Esenler'de bir çocuğa cinsel istismara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlatıldı.
Görüntülerden kimliği belirlenen A.Ö, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yakalanırken, tacize uğrayan kişinin engelli olmadığı tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen yaşı küçük mağdur şahıs ise ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine getirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bazı sosyal medya hesaplarında "zihinsel engelli bir kız çocuğuna bir markette cinsel taciz anları" şeklinde yapılan paylaşıma istinaden yürütülen çalışmaya ilişkin şunlar kaydedildi:
"Kazım Karabekir Mahallesi Endülüs Caddesi üzerinde bir iş yerinde gerçekleştiği anlaşılan konu ile ilgili paylaşımda taciz ettiği iddia olunan şahsın A. Ö. olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs görevlilerimizce İstanbul Bayrampaşa Otogarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahsa yaptırılan fotoğraf teşhisinde, şüpheli şahıs, mağdur şahıs ile ilgili görevlileri yanıltmak amacı ile kasıtlı olarak yanlış teşhis ve yönlendirmede bulunmuştur. Devam eden çalışmalarda yaşı küçük mağdur şahsın kimliği tespit edilmiş, ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliğine intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Esenler'de bir marketteki taciz iddialarıyla ilgili olarak, ''Alınan ihbar üzerine başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında bir markette 1993 doğumlu şüpheli A.Ö'nün 2009 doğumlu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu saptanmış olup, kimliği tespit edilen şüpheli il dışına kaçmaya çalışırken Bayrampaşa Otogarı'nda gözaltına alınmıştır. Soruşturma çocuğun üstün yararı gözetilerek titizlikle sürdürülmekte olup, şüpheli 12 Aralık'ta başsavcılığımızda hazır edilecektir.'' denildi.
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