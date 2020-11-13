Eşi ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
İzmit'te boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gelen Veysel Özkan (54), tartıştığı eşi Serap Özkan (44) ve oğlu Suat Özkan'ı (26) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra tüfekle kendini vurarak intihar etti.
Olay saat 00.00 sıralarında Erenler Mahallesi Keskin Sokak üzerinde meydana geldi. Veysel Özkan, boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan'ın yaşadığı eve gelerek konuşmak istedi. Evin salonunda bir süre konuşan çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Veysel Özkan, beraberinde getirdiği pompalı tüfekle önce eşi Serap Özkan'ı, ardından oğlu Suat Özkan'a ateş açtı. Anne ile oğlu kanlar içerisinde yere yığılırken, Veysel Öztürk, bu kez tüfekle kendini vurarak intihar etti.
Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın yaşandığı yere geldikten bir süre sonra sinir krizi geçiren Serap Özkan'ın ismi öğrenilemeyen annesi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Cenazeler olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
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