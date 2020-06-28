Eşinden 13 yıldır işkence gördüğünü söyleyip yardım istedi

28 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Yusuf Kökoğlu’nun tecavüzene uğradığını ve bu yüzden kaçarak evlendiğini iddia eden Hüsne Kökoğlu, boşanma aşamasındaki eşi ile 8 yıldır ayrı yaşadığını ancak şiddetin sürdüğünü söyledi.

Hüsne Kökoğlu, eşinin ailesi tarafından evindeki eşyalara zarar verildiğini, elektriğinin kesildiğini ve evliliğinin ilk yıllarından itibaren şiddete ve hakarete maruz kaldığını öne sürdü. Hüsne Kökoğlu, “Yusuf Kökoğlu, evliliğimiz ilk yıllarında 14 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandı.

Daha sonra izin alıp eve geldiğinde, onunla beraber olmak istemedim. Ama engel olamadım. Ve ikinci çocuğumu kendisinden olmadığını söyleyerek bana iftira attı.

Yıllardır ondan ve ailesinden korktuğum için boşanma davası açamadım. Ancak artık çocuklarımı ve kendimi onlardan korumam gerekiyor. Elektiriğimi kestiler. Sınava hazırlanan çocuklarım var. Çocuklarımın ve benim psikolojimiz bozuldu” diye konuştu.

3 çocuğunun bu olaylardan çok etkilendiğini ve bu yüzden de bir an önce boşanmak istediğini belirten Kökoğlu, yetkililerin sesini duymasını istedi.