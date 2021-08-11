Eski AKP İl Başkanı Temurci: Peker’in elinde bir video var ve AKP korktuğundan dolayı mı açıklama yapmıyor?
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, kayıp silahlar tartışmasına ilişkin "Acaba Sedat Peker’in elinde bir video var, AKP bunu biliyor ve korktuğundan dolayı mı açıklama yapmıyor?" diye sordu.
15 Temmuz darbe girişiminde kaybolan kayıp silahlar tartışmasına ilişkin dönemin AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Tele1'de Begümhan Aydoğan’ın sunduğu Gün Ortası programına konuk olan Selim Temurci, konuyla ilgili iktidarın sessiz kalmasının nedeninin suç örgütü lideri Sedat Peker'in elindeki bir videodan kaynaklı olabileceğini öne sürdü.
Temurci "Acaba' diyorum altını çizerek, bu silah teslimatı iddiasıyla ilgili olarak Sedat Peker’in elinde bir video var; AKP bunu biliyor ve korktuğundan dolayı mı açıklama yapmıyor? Yalanlanmaktan korkuyor olabilirler" dedi.
Temurci şunları söyledi:
"Sedat Peker geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapıyor, tweet atıyor ya da bir video yayınlıyor. Onunla ilgili çok kısa bir süre içerisinde ya bir videoyla ya da bir kişi tarafından söyledikleri doğrulanıyor. 'Acaba' diyorum altını çizerek, bu silah teslimatı iddiasıyla ilgili olarak Sedat Peker’in elinde bir video var; AKP bunu biliyor ve korktuğundan dolayı mı açıklama yapmıyor? Yalanlanmaktan korkuyor olabilirler. Aksi takdirde bu açıklamanın şu ana kadar... Hani bugünkü iktidar partisi güya milletin partisiydi. Çıkıp bunu halka açıklama yetenekleri yok mu?"
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