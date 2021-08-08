Fatih Portakal'dan Sedat Peker paylaşımı: "Devran döndüğünde..."

08 Ağustos 2021 Pazar, 10:58

Gazeteci Fatih Portakal, suç örgütü lideri Sedat Peker'in dün Twitter hesabından ortaya attığı iddialar hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.



Portakal, savcıların iddiaları araştırmamasına dikkat çektiği paylaşımında "Olsun varsın, birçok insan söylediklerini dinliyor, yazdıklarını okuyor. Devran döndüğünde belli ki pazar çok karışacak. Arkası çorap söküğü gibi gelir sanki." değerlendirmesinde bulundu.



İşte Portakal'ın paylaşımı:











