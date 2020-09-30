Eski AKP milletvekili Ocaktan: Cübbeli'nin asıl hedefi selefiler değil
Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Selefi dernekleri silahlanıyor" açıklamalarını masumane değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, 'IŞİD' ve 'Selefi' söylemleriniı paravan olarak kullanıldığına dikkat çekti. Ocaktan, Cübbeli'nin asıl hedefinin de Selefiler olmadığını vurguladı.
Eski AKP milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Selefi dernekleri silahlanıyor" açıklamalarını masumane değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Takkeli-cübbeli-sarıklı birileri 'IŞİD' ve 'Selefi' söylemlerini paravan olarak kullanarak kendi cemaat yapılarının özünde bir 'IŞİD tarlası' olduğu gerçeğini gizlemeye çalışmasın" görüşünü savundu.
Ocaktan, "Cübbeli’yi adeta bir kanaat önderi gibi pazarlamaya çalışan özellikle ulusalcı ve 28 Şubatçı tayfanın değerlendirmelerine bakıldığında kimlerin nasıl bir hesap görmeye çalıştığı daha iyi anlaşılacaktır. Açıkçası geçmişte, özellikle 28 Şubat sürecinde kimlerin nasıl bir 'toplum mühendisliği'nin aracı olarak kullanıldığını çok iyi bildiğimiz için bugün ortalarda 'güvenlik elamanı' gibi dolaşanlara ihtiyatla bakmak durumundayız" ifadelerini kullandı.
Ocaktan, "Dolayısıyla böyle bir tabloda Cübbeli’nin esas hedefinin selefiler değil, İslam’ı yaşadığımız çağın diliyle yorumlamaya çalışan aydınlık zihinler olduğu kanaati daha da güçlenmektedir. Mesela Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve Prof. Dr. Ali Köse’yi hedef gösteren açıklamaları bu konuda en önemli göstergelerdir. Umarız 'Selefi dernekler silahlanıyor' gibi palavraların arkasında bir taşeronluk işi yoktur..." dedi.
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