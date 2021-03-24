Eski AKP’li başkanın ihale oyunu: Yeğene ihale jesti

24 Mart 2021 Çarşamba, 02:00

Ferizli Belediyesi’nde 2009 ile 2019 arasında başkanlık görevini sürdüren Soğuk, Ferizli Ağacık mevkiinde 260 ve 315 parselde kayıtlı bulunan belediyeye ait mülkleri 28 Ekim 2015’te ihale ile satılığa çıkardı. 260 parsel üzerinde olan arsa 370 bin TL karşılığında, 315 parsel üzerinde olan arsa da 651 bin TL karşılığında Ünpet Akaryakıt Turizm Temizlik Taşımacılık ve Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne satıldı.

Söz konusu mülklerin encümen kararı uyarınca satış ve ihale işlemlerinin başlatıldığını belirten eski meclis üyesi Ak, ihale öncesinde satışa konu edilen mülklerin 1 milyon TL gibi bir piyasa değeri bedeli üzerinden ihale edilmesine ve bu bedel üzerinden alıcısı olmasına karşın ihalelerin iptal edildiğini öne sürdü. Aradan iki ay geçtiğinde ise mülklerin piyasa değeri bedelinin yarı yarıya azaltılarak bu bedel üzerinden satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Ak, “Yapılan satış işleminde Ünpet isimli şirketin ortaklarının sahip oldukları başka şirketlerin ticari faaliyetleri araştırıldığında aynı firma ile bağlantılı, ortakları arasında akrabalık bağı bulunan firmaların Ferizli Belediyesi temizlik ihalelerine de katılmış ve ihaleci olan firmalar olduğu gözükmektedir” dedi.

Ak, AKP’li başkan Soğuk’un görevinin bitmesi itibarıyla mülklerin Soğuk’un yeğeni G.S.’ye devredildiğini aktardı. Daha önce de konu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu kaydeden Ak, soruşturma izni verilmesini talep etti.

SOĞUK YALANLADI

Ahmet Soğuk ise iddiaları yalanladı. Daha önce konuyla ilgili hakkında iki kez suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Soğuk, iki suç duyurusuna da soruşturma izni verilmediğini vurguladı. İhaleden beş yıl sonra mülklerin yeğenine devredildiğinin altını çizen Soğuk, ihalenin planlı olarak yapılmadığını belirterek yapılan her şeyin yasaya uygun olduğunu öne sürdü.