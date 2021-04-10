Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, "Gözaltında tutulma keyfi"

Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, yasa gereği el konulan dijital materyallerde bulunan bütün verilerin yedeklemesinin yapılması ve bu yedeklemenin bir kopyasının şüpheli ya da vekiline verilmesi gerektiğini söyledi.

Sefa Uyar
10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00
Eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk,
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Yedekleme işleminin tutanağa geçirilmesi gerektiğini de vurgulayan Yücetürk, “Buna uyulmadan yapılacak işlem hukuka aykırıdır, elde edilen delil hukuka aykırı delildir. Kullanılamaz” dedi. Bu durumun ve sıkıntıların geçmişte yaşandığını anımsatan ve FETÖ’nün Ergenekon kumpasına işaret eden Yücetürk, “Ergenekon sürecinde kişilerin el konulan bilgisayarlarına, telefonlarına sonradan delil yerleştirildiği ortaya çıktı” dedi.

Yücetürk, “Dijital materyaller ve HTS kayıtları üzerinde inceleme yapıldığı söyleniyor. Buna dayanarak da 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Bu kişiler gözaltında tutulmadan da bu işler yapılabilir. Delillerin karartılmasının da söz konusu olmadığına göre bu insanların gözaltında tutulması tamamen keyfi bir karar oluyor. Daha henüz organizasyon içinde olup olmadıkları belli olmadan, ifade hürriyeti kapsamında bir açıklama metnine imza atmış kişileri darbecilikle, darbe çığırtkanlığı ile suçlayarak gözaltına almanız, ceza yargılama usul hukukunun temel ilkelerine aykırı” diye konuştu.


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