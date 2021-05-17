Eski bakan Köse'den kabine toplantısı öncesinde esnaf için çağrı

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 11:56

SHP- DYP koalisyonunun Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse, ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine tacirlerin 2001 krizinde bile pandemi dönemindeki zorluğa düşmediğini söyledi. Köse 2001 krizinde işletmelerin kapanmadığını şimdi kapalı olduğunu hatırlatarak, “Şimdi çok büyük zararları oldu, ancak çalışanları üç beş kuruş verip, kira yardımı üç beş kurup verip, günü geçiştirdiler” dedi.

Köse, 2001 krizinde sadece parasal bir kriz yaşandığını dile getirerek, bugünkü krizin 2001’e benzemediğini kaydetti.

Köse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kötü örneklerde 2001 krizini göstermesini “Suçlayacak, kimi suçlayacak? Eskiyi suçlayacak. Bir mesele vardır. Üç tane zarf bırakmış. Yakını suçla, daha uzağı, etrafındakileri suçla, daha sonra da bırak git” diye açıkladı.

“128 MİLYAR DOLARI AÇIKLAMAK İSTEMİYORLAR”

Türkiye’nin şu anda 500 milyar dolarlık borcu olduğunu kaydeden Köse, muhalefetin gündeme getirdiği Merkez Bankası rezervlerinde eriyen 128 milyar dolarla ilgili olarak, “Ticari sır değil. Döviz piyasasına müdahale etmek için satış yaptı. Satış yapınca da kime sattı? Her isteyene mi sattı, belli bir oran dahilinde mi sattı, kaça sattı? Yoksa bunların kaybolması söz konusu değil. Nereye gittiğini soruyor. Açıklamak istemiyorlar. Demek ki yandaş bir tavır var” diye konuştu.

“DEVALÜASYON YAŞANIYOR”

Türkiye’de devalüasyon yaşandığını vurgulayan Köse, “Son üç günde 8 lira 10 kuruş olan dolar 8 lira 40 kuruş oldu” dedi.

“MESLEK ODALARI ELİNDEKİ VARLIKLARI MENSUPLARINA DAĞITABİLİR”

Köse, TOBB’un tüccarlara yardım etmesi gerektiğini kaydederek, “TOBB sanayici, tüccar ve borsa mensupları olmak üzere üç gruptan aidat topluyor. Her sene gelir vergisi oranında binde 5 olmak üzere kesinti yaparak, kendi bütçesini oluşturuyor. Bunun yanı sıra ticari işletmeleri var. Ticaret Sicil Gazetesi’ne ilanlardan dolayı büyük gelirleri var. Bu büyük rakamlara ulaşmış vaziyette. Meslek odaları inceleme yaparak, elindeki varlıkları rahatlamaları için mensuplarına dağıtabilir” diye konuştu.

“4-5 MİLYAR LİRA VARDIR”

Köse, TOBB’un bu öneriyi gündeme alması gerektiğine dikkat çekerek, “Büyük miktarlarda varlıkları var, yanlış bir şey söylemeyeyim. 4-5 milyar lira vardır” dedi. Köse TOBB’un varlıklarının küçük bütçeli bakanlıklar kadar olduğunu ifade etti. Köse 1,5 yıldır TOBB’un üyelerine yardım etmediğini kaydederek, “Üyelerinden topladığı paraları üyelerine vermedi. Ne zaman verecek, bu para ne işe yarıyor? Nerede daha iyi kullanacak?” diye sordu.