Eski Başkan Kazım Avcı, Erdoğan'a tepki gösterip istifa etti
Eski Mumcular Belde Belediye Başkanı Kazım Avcı, AKP-mafya ilişkileri konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına tepki göstererek AKP'den istifa etti.
Başkanlığı yapan evli ve üç çocuk babası 51 yaşındaki Kazım Avcı, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini açıkladı.
Sözcü’den Yaşar Anter’in haberine göre; Avcı açıklamasına, “Benim için AK Parti artık AK değildir” sözleri ile başlayarak “Ülkemin Cumhurbaşkanından, ‘Arkadaşlarımızın bir eksikleri bir hataları varsa bunlar da araştırılacaktır burası bir hukuk devletidir babam olsa bunu yapandan hesabını sorarım’ demesini beklerken; hak, hukuk, hakkaniyet ve adalet kavramlarının çok uzağına düşecek şekilde kısaca arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.
"ERDOĞAN BANA YERİNDEN KALKARAK SARILMIŞTI"
Avcı, şöyle devam etti:
"Oysa mahşerî vicdanda lekelenen insanların en azından aklanma ihtiyaçları vardır. Ben 2000 yılında iktidar ortağı olan MHP’den istifa ederek “muhtar bile olamaz” denilen Tayyip Erdoğan’ın safına geçtim.
Kendisiyle evinde yaptığım görüşmemde bana “Başkan, gençsin istikbalin var, bizim kuracağımız parti Bodrum’da karşılık bulmaz, tekrar seçilemezsin” diye uyardığında cevabım 'Abi ben ikbal ve istikbal peşinde değilim, sizin davanız benim davamdır, biz İmam Hatipliyiz, seçilemezsem de Ulubatlı Hasan gibi şimdiden bayrağı dikmiş olurum' dediğimde, yerinden kalkarak bana sarılmıştı. Şahsen ben bu bilinç ve inançla katıldım onun hareketine."
Avcı, AKP’nin içinden her kesimden insanlar olduğunu belirterek yaptığı açıklamada “Bu partinin içinde her kesimden kişiler vardı ve bunların karakter olarak en tehlikelisi Cemaat (sonradan FETÖ) ile benim AKP’li dediğim; ikbal, istikbal ve ihale peşinde koşan güya 'muhafazaKÂRlar' olmuştur. Ben ise sonradan terör örgütü olduğu anlaşılan cemaatin, şahsımın ayağını kaydırmak için hazırladığı kumpas soruşturmaları nedeniyle 4 ay tutuklu kaldım “örgüt lideri” suçlamasıyla. Var mı Muğla’da başka? Diyeceğim o ki ben, gerçek Ak Partili ve Tayyip Erdoğan sevdalısı olmanın bedelini ödedim siyasette” dedi.
Geçtiğimiz yıl yapılan AKP ilçe başkanlığına adaylığını koyan Kazım Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de ilgili açıklamalar da yaptı.
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