Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, Maliye Bakanlığı'na tazminat davası açtı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında dava açılan ve 474 gün tutuklu kaldıktan soran beraat eden eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, Maliye Bakanlığı’na 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

Mersin’de FETÖ soruşturması kapsamında 26 Ağustos 2016’da gözaltına alınan ve 11 Aralık 2017’ye kadar da tutuklu kalan Kaptan Kartal 11 Aralık 2017’de tahliye edildi. 9 Mayıs 2019’da ise Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi, Kartal beraatına karar verdi.

Bu beraat kararının ardından Kartal avukatı aracılığı ile Maliye Bakanlığı’na bir milyon maddi, bir milyon da manevi olmak üzere tazminat talepli dava açtı. Tazminatın 26 Ağustos 2016’dan itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesi talep edildi. Maddi ve manevi tazminat talepli davanın dilekçesinde Kartal’ın son genel seçimlerde bir milyon oy almış Türkiye’nin en büyük 5. partisinin genel başkan yardımcısı olduğu belirtildi. Dilekçenin devamında, Kartal’ın haksız olarak özgürlüğünden mahrum edildiği yargılama sırasında yapılan haberlerle de şahsı ve siyasi itibarının geri dönüşü imkânsız zarara uğradığı ve görevini bıraktığı belirtildi.