Eski futbolcu Ümit Özat, tokatladığı FETÖ'cü futbolcuyu açıkladı

Eski milli futbolcu Ümit Özat FETÖ-futbol üzerine açıklamalarda bulundu. TV100’de 'Var Odası' programına bağlanan Ümit Özat, Emre Belözoğlu’nu da sert sözlerle hedef aldı. 2004 yılında Fenerbahçe kaptanıyken, maça ilahi söyleyip giden tokatladığı futbolcuyu da isim vermeden açıkladı.

Ümit Özat şöyle konuştu

“Ben hiçbir zaman onların maklubesinden yemedim. Hiçbir zaman boynuma bir kolye takıp, 'Bakın bana bunu hocam' gönderdi diye kimseye göstermedim. Kimsenin sakalını batırdığı sudan içmedim. Ben o televizyon kanalına bir kere çıktım. Onlar o kanala himmet yatırdı. Ben onlar gibi milli takımda 2 günlük izinlerde Pensilvanya’ya gitmedim. 18.5 yıl hapis cezası yiyen Yusuf Pekmezci ile sarmaş dolaş fotoğrafı olan ben değilim.”