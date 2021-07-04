Eski futbolcu Ümit Özat, tokatladığı FETÖ'cü futbolcuyu açıkladı

Ümit Özat, "Onların maklubesinden yemedim. Boynuma bir kolye takıp, bana bunu hocam gönderdi diye göstermedim. Kimsenin sakalını batırdığı sudan içmedim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2021 Pazar, 09:03
Eski futbolcu Ümit Özat, tokatladığı FETÖ'cü futbolcuyu açıkladı
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Eski milli futbolcu Ümit Özat FETÖ-futbol üzerine açıklamalarda bulundu. TV100’de 'Var Odası' programına bağlanan Ümit Özat, Emre Belözoğlu’nu da sert sözlerle hedef aldı. 2004 yılında Fenerbahçe kaptanıyken, maça ilahi söyleyip giden tokatladığı futbolcuyu da isim vermeden açıkladı.

Ümit Özat şöyle konuştu

“Ben hiçbir zaman onların maklubesinden yemedim. Hiçbir zaman boynuma bir kolye takıp, 'Bakın bana bunu hocam' gönderdi diye kimseye göstermedim. Kimsenin sakalını batırdığı sudan içmedim. Ben o televizyon kanalına bir kere çıktım. Onlar o kanala himmet yatırdı. Ben onlar gibi milli takımda 2 günlük izinlerde Pensilvanya’ya gitmedim. 18.5 yıl hapis cezası yiyen Yusuf Pekmezci ile sarmaş dolaş fotoğrafı olan ben değilim.”

Emre Belözoğlu’nu sadece kendisini FETÖ’cü olarak suçlamadığını da anlatan Özat, “Bakın aynı şeyi Uğur Boral söyledi, Zafer Biryol söyledi. Bunlar emniyet kayıtlarında var. Benim hayatım FETÖ’yle mücadele ile geçti. Fenerbahçe'de 2004 senesinde ilahilerle maça gidilirken hangi oyuncuyu tokatladığımı, buranın siyasi bir parti olmadığını söylediğimi, anlattığımı bir tek ben bilirim” ifadelerini kullandı.


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