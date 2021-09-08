Eski Fenerbahçe antrenörü Obradovic, İstanball Cup'ta Partizan'ın başında
Fenerbahçe eski başantrenörü Zeljko Obradovic, sezon öncesi düzenlenecek İstanball Cup'ta , bu sefer Partizan'ın antrenörü olarak parkede olacak.
Fenerbahçe Beko’nun tarihi zaferler kazandığı eski başantrenörü Zeljko Obradovic, bu kez rakip olarak Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’na ayak basacak.
Basketbolda yeni sezon öncesi turnuva heyecan İstanball Cup’ta yaşanacak. İstanball Cup’ta Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra; Partizan, Monaco ve UNICS Kazan mücadele edecek. Turnuvanın tüm heyecanı Tivibu Spor ekranlarından sporseverlerle buluşacak.
11 Eylül Cumartesi başlayacak turnuvada ilk gün, Partizan ile bu sezon Euroleague’de mücadele edecek Monaco saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. Bu maç Fenerbahçe Beko ile tarihi başarılara imza atan Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic’in, Ülker Spor ve Etkinlik Sarayı’na dönmesi anlamını da taşıyacak. Aynı gün 20.00’de sahaya çıkacak Fenerbahçe Beko’nun rakibi ise Rusya’nın Euroleague temsilcilerinden UNICS Kazan olacak.
Şampiyon 12 Eylül Pazar günü belli olacak
11 Eylül’deki eşleşmelerin kaybedenleri pazar günü saat 17.00’de turnuvanın üçüncüsünü belirlemek için karşılaşacaklar. Bu mücadelenin ardından, bir önceki günün kazananları 20.00’de İstanball Cup şampiyonu olmak için parkeye çıkacaklar.
Turnuva Tivibu’dan izlenebilecek.
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