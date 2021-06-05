Eski Galatasaraylı Jardel'i sevindiren gelişme

05 Haziran 2021 Cumartesi, 09:17

Galatasaraylı Mario Jardel'in çalınan ödülleri bulundu.

Jardel'in Avrupa'da en çok gol atan isim olarak iki kez kazandığı altın ayakkabı ödülleri ile birlikte gümüş ve bronzdan diğer ödüllerinin de hırsızlar tarafından çalındığı açıklanmıştı. Ünlü golcü şoka girmişti.

Polis yetkilileri yaptıkları kamera takibi ile Jardel'in eşyalarının bulunduğu evi belirledi. Yapılan baskında altın, gümüş ve bronz ayakkabılar sökülmeden bulundu ve Jardel'e iade edildi.