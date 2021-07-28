Eski hakem Selçuk Dereli, Galatasaray - PSV maçını değerlendirdi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:25

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı ağırladı. Sarı-kırmızılıların 2-1 mağlup olduğu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği karşılaşmanın ardından eski hakem Selçuk Dereli, görüşlerini Cumhuriyet.com.tr'ye aktardı.

Selçuk Dereli, "Bu Türk futbolunun genel problemi. Takımlarımız bir türlü transferleri yapıp hazır bir şekilde Avrupa maçlarına çıkamıyor. Bu yıllardır süren bir alışkanlık. Takımlarımızın transferlerde gecikme, istenen, beklenen transferleri yapamama sıkıntısı var. Galatasaray'da da bunlar görüldü. İki takımı mukayese ettiğimizde, PSV'nin oyuncu kalitesine baktığımızda onların daha iyi olduğunu görüyoruz. Oynanan futbola baktığımızda bu çok belliydi. PSV daha hazırdı, daha çok istedi ve başardı. Dileğim takımlarımızın bundan sonra maçlarda başarılı olması ama bu ne yazık ki bundan sonraki maçlar için de çok ümitli değilim." ifadelerini kullandı.

Dereli, bugünkü kaybın Türk futbolunun genel durumuyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, "Takımlarımızın genel sorunu bu: Takımlarımız hazır değil. Türk futbolunu genel değerlendirmek gerekiyor. Türk futbolunu bu hale düşürenler acaba utanıyorlar mıdır? Sezon boyu Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirenler, bugün TFF'yi ibra ettiler. Demek ki delegeler, TFF'yi başarılı bulmuşlar ve oy birliğiyle ibra ettiler. Bundan sonra onların yapacağı eleştirinin ya da bugüne kadar yapılan eleştirilerin bir anlamı kaldı mı? Bundan sonra ne söyleyecekler? Türk futbolunun çok ciddi sorunları var, bunları düzeltmek lazım. Bugün Galatasaray taraftarının istediği mücadeleyi ortaya koyamadı ama genele bakmak lazım. Türk futbolu neden bu ekonomik sıkıntılar içine düştü? Türk futbolu neden bu durumlara geldi? Türkiye'nin UEFA ve FIFA sıralamasında neden gerilediği, genel yapı, hakemler, kurullar tartışılıyor ve bugün bunlara rağmen TFF ibra ediliyor. Demek ki herkes memnun. Bunları tartışmak lazım. Benim şahsi düşüncem Türk futbolunda hiçbir şey yolunda değil. Türk futbolunu daha kötü günler de bekliyor. Sorunları çözme yoluna gitmeyerek, hep sorunların üstünü kapatarak sonuç elde edeceğini zannedenler Türk futbolunu bugün bu duruma düşürmüşlerdir. O nedenle böyle bakmak lazım. Bu kafayla bu gidişat hiç iyi değil." yorumunu yaptı.

Son olarak Dereli, Galatasaray'ın Avrupa Ligi mücadelesine dair şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray, bu performansıyla, bu oyunuyla umut verdi mi? Beklenen transferler yapılabildi mi? Hayır, çünkü ekonomik sıkıntılar, kulüplerin içine düştüğü durum ortada. Bu sadece Galatasaray için değil, diğer takımlar için de geçerli. O nedenle bu sorunların çözülmesi lazım. Dört büyük kulübün başkanı televizyona çıkıp, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i eleştiri yağmuruna tuttular. Bugün ise oy birliğiyle TFF ibra edildi. Böyle futbol bir adım ileri gitmez."