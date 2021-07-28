UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, PSV Eindhoven'a mağlup oldu

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:45

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul'da PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Deplasmanda oynadığı ilk maçı 5-1 kaybeden Galatasaray, bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda seyircili oynana ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa'nın yönettiği karşılaşmanın ilk yarım saati, temposuz geçti.

3. dakikada PSV'de van Ginkel'in vuruşunda top, Galatasaray defansından geri döndü.

16. dakikada Galatasaray'da sol çaprazdan ceza sahasına giren Aytaç Kara'nın vuruşunda top dışarı gitti.

26. dakikada PSV'de sol çaprazda topla buluşan ve ceza sahasına girerken rakibini geçen Gakpo'ya defans, son anda vuruş fırsatı tanımadı.

28. dakikada PSV'de ceza sahası içinde şut fırsatı bulan van Ginkel'in vuruşunda top, Luyindama'dan sekerek dışarı çıktı.

PSV, Madueke'nin 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Gakpo'nun ceza sahasına ortasında kaleci Muslera topu yumruklayarak ceza sahasının dışına gönderirken, Madueke şut fırsatı buldu ve topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi.

İlk yarı, bu skorla sona erdi.

46. dakikada Galatasaray'da ceza sahası yayının çaprazında topla buluşan Ryan Babel'in vuruşunda top, kalenin üzerinden az farkla dışarı gitti.

53. dakikada PSV'de kullanılan kornerde van Ginkel'in kafa vuruşunda top, kalenin sağından auta gitti.

PSV, 59. dakikada skoru 2-0'a getirdi. Mario Götze'nin sağ kanattan açtığı ortada topa bekletmeden vuran Marco van Ginkel, topu ağlara yolladı.

65. dakikada Galatasaray'da serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram, meşin yuvarlağı üstten dışarıya yolladı.

74. dakikada PSV'de Boscagli, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

84. dakikada Galatasaray, Mbaye Diagne'nin golüyle farkı bire indirdi. Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasında ters vole vuruşu yapan Diagne, topu ağlara yolladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmazken, karşılaşma PSV Eindhoven'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile eşleşti.