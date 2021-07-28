Galatasaray'ı eleyen PSV Eindhoven'ın paylaşımı, taraftarların tepkisini çekti
Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda saf dışı bırakan PSV Eindhoven'ın maç sonunda yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray'ı 5-1'lik ilk maçın rövanşında 2-1 mağlup eden PSV Eindhoven'ın maç sonrasında yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarlarının tepkisini topladı.
Hollanda ekibi, maç sonucunu öpücük sembolüyle ve "Küçük kulüp? Büyük sonuç." ibaresiyle paylaştı.
Paylaşımın altına yorum yapan Galatasaray taraftarları, PSV'ye sert tepki gösterdi.
Paylaşım şu şekilde:
Small club? Big result #GALPSV #UCL #VooruitPSV— PSV (@PSV) July 28, 2021
Video Haberler
- TEM'de yol çalışması! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
- Yurttaşlar can havliyle kaçtı
- Endonezya'da yanardağ patladı
- 'Önlemlerimizi almaya başladık'
- Akşener, İYİ Parti'nin son oy oranını açıkladı
- Suçsuzluğunu güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
- Büyük şirketlere yalvarmak zorunda kaldık
- Erdoğan'ın eski tarihli göçmen açıklaması gündem oldu
- ATM önünü ringe çevirdiler! Sıra kavgası kamerada
- Evinin banyosunda ölü bulundu
En Çok Okunan Haberler
- Bir günde bine yakın hekim istifa etti
- Cimilli İbo yoğun bakıma kaldırıldı
- Harita paylaşıldı: İşte son durum
- Ceyhan'dan tarih verilmesine sert tepki
- Üç bankadan 'emekli' kararı: Anlaştılar
- Durum felaket: Manavgat yanıyor
- AKP'li eski vekil CHP'ye geçti
- 'İstanbul filmi'ni eleştiren videoya sansür
- Selçuk'tan okullarla ilgili kritik açıklama
- Ceyhan'dan 'üçüncü doz' açıklaması