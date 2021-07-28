Galatasaray'ı eleyen PSV Eindhoven'ın paylaşımı, taraftarların tepkisini çekti

Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda saf dışı bırakan PSV Eindhoven'ın maç sonunda yaptığı paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
28 Temmuz 2021 Çarşamba, 23:09
Galatasaray'ı eleyen PSV Eindhoven'ın paylaşımı, taraftarların tepkisini çekti
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UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray'ı 5-1'lik ilk maçın rövanşında 2-1 mağlup eden PSV Eindhoven'ın maç sonrasında yaptığı paylaşım, Galatasaray taraftarlarının tepkisini topladı.

Hollanda ekibi, maç sonucunu öpücük sembolüyle ve "Küçük kulüp? Büyük sonuç." ibaresiyle paylaştı.

Paylaşımın altına yorum yapan Galatasaray taraftarları, PSV'ye sert tepki gösterdi.

Paylaşım şu şekilde:


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