Eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'den "Süper Lig A.Ş." açıklaması
Göztepe'nin başkanlığını yürüten eski Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, birlik olarak Süper Lig A.Ş.'nin kurulmasının planlandığını söyledi.
Göztepe Başkanı ve eski Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve Süper Lig A.Ş’nin kurulmasını planladıklarını, bunları önümüzdeki genel kurulda görüşeceklerini bildirdi.
Sepil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına tekrar aday olmayacağını söyledi.
Bir süre önce de kendisinin görevinden ayrıldığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:
"Biz Kulüpler Birliği olarak uzun zamandır, vakfın yönetiminin profesyonel bir ekip olarak yürütülmesini ve gerekli düzenlemeler yapılarak Süper Lig A.Ş’nin kurulmasını planlıyorduk. Bu konuda da bugünkü toplantımızda yönetim kurulu olarak bu maddeleri önümüzdeki hafta yapılacak genel kurulda görüşülmesi için gündem olarak belirledik. 28 Haziran’da çoğunluk sağlanamaması halinde 6 Temmuz’da gerçekleşecek genel kurul gündeminde bu tavsiye kararları görüşülecektir."
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Erdoğan açıkladı: İşte yeni kararlar
- Sosyal medyada büyük tepki
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- 'AKP, Erdoğan sonrası döneme hazırlanıyor'
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!