Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, amirallerin bildirisinde suç unsuru bulunmadığını söyledi
Eski Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk, amirallerin bildirisine ilişkin çıkan tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendirdi.
Cindoruk, “Sayın amirallerin bildirisi hiçbir suç unsurunu içermiyor. İmza edenlerin hizmet ve birikimleri nedeniyle bir kovuşturma söz konusu. 1960’tan bu yana yaşadığımız askeri darbeler yönetimi telaşa sürüklemiş gözüküyor. Ben bütün darbeleri yaşadım. Avukatlık yaptım, hapis yattım. Hiçbir darbe emekli amirallerin bildirisiyle gelmedi. Darbeci ihtarname çekmez, bildiri yayımlamaz. İktidar suç olmadan suçlu göstermeye çalışıyor. Bu alınganlıktan vazgeçmelerini tavsiye ediyorum” dedi.
Türkiye’nin çok ciddi dış tehlikelerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Cindoruk, “1983 yılında gündeme gelen bir öneriyi tekrar etmek istiyorum. O zaman Meclis’te Milli Güvenlik Bakanlığı kurulmasını talep etmiştik. Bakanlık milli strateji kullanacaktı. Biz siyasal ve toplumsal birliği sağlamalıyız. Türkiye’nin milli bir strateji bölgesi yok. Açıkça söylüyorum. Kuvayı Milliye Cumhuriyeti ve Misak-ı Milli tehlike altında. Birbirimizi örseleyerek buradan çıkamayız. Milli birliğe ve uzlaşmaya ihtiyacımız var. Bütün darbeleri yaşamış 88 yaşındaki Meclis Başkanı olarak tavsiyem budur” diye konuştu.
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