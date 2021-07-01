Eski TÜSEB başkanının ortağına ait firma Covid-19 hastalarını 'kobay gibi kullanmış'
PCR tanı kitinde usulsüzlük iddiaları üzerine Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’ndan (TÜSEB) istifa eden Adil Mardinoğlu'nun ortağı olduğu firmanın geliştirdiği gıda takviyesinin Covid-19 hastaları üzerinde denendiği ortaya çıktı.
Adil Mardinoğlu'nun ismi başka bir skandalla daha gündeme geldi. BirGün'den Mustafa Bildirci'nin aktardığı habere göre; Mardinoğlu’nun ortağı olduğu firmanın geliştirdiği gıda takviyesinin Covid-19 hastaları üzerinde denendi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol hastanelerinin koordinatörlüğünde sekiz hastanenin katıldığı çok merkezli çalışma kapsamında hastalara, tüm dünyada ölümcül yan etkileri nedeniyle kullanımı durdurulan klorokin ile favipiravir ilaçları da verildiği iddia edildi.
Skandalı TBMM gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, "Medipol Üniversitesi, çalışmanın hem koordinatörlüğünü yapmış hem de etik onayını vermiş. Klorokinde ve favipiravirde neden bu kadar ısrar ettiklerini anlamış olduk. Bu işin de altından Medipol ve rant hırsı çıktı" dedi.
TBMM GÜNDEMİNE TAŞINDI
CHP’li Murat Emir, TÜSEB eski Başkanı Adil Mardinoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu İsveçli firma ScandiBio’nun ürettiği bir gıda takviyesinin Türkiye'de yapılan Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarını Meclis gündemine taşıdı. Pandeminin başında bütün dünyanın klorokin ilacını Covid-19 hastaları üzerinde denediğini ancak kısa süre sonra bu ilaçtan vazgeçildiğini anımsatan CHP’li Emir, şunları söyledi:
“Şimdi de öğreniyoruz ki bir gıda takviyesinin Covid-19 tedavisinde denenmesi için klorokinle birlikte, sakat doğumlara sebep olduğu bilinen favipiraviri hastalara vermişler. TÜSEB'in eski başkanı Adil Mardinoğlu'nun İsveç'te yönetim kurulu üyesi olduğu ilaç firması ScandiBio tarafından yapılan ve koordinatörlüğünü Medipol Üniversitesi’nin yürüttüğü çalışma 2020 yılının Temmuz ayında başladı. Sekiz hastanenin dahil olduğu çok merkezli çalışma kapsamında ScandiBio tarafından geliştirilmiş olan gıda takviyesi, Faz-2 kapsamında klorokin ve favipiravir kombinasyonuyla birlikte birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 93 hastaya uygulandı. Bu çalışmanın sonuçları Ekim ayında yayınlandıktan sonra Faz-3 aşamasına geçildiği belirtildi. Yine aynı hastanede 304 Covid hastasını kapsayacak şekilde aynı tedavi uygulandı. Bu çalışmanın sonuçları da bu yılın Şubat ayında yayınlandı ve hastaların tedavi sürelerinin kısaldığı iddia edildi.”
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