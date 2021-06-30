Kolombiya'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 105 bini aştı.
Kolombiya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 608 kişinin yaşamını yitirmesiyle Covid-19'dan ölenlerin sayısı 105 bin 934'e çıktı.
Son 24 saatte 25 bin 880 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4 milyon 123 bin 74'e, iyileşenlerin sayısı da 28 bin 49 artarak 3 milyon 908 bin 310'a yükseldi.
Ülkede salgından en çok etkilenen yerler arasında 1 milyon 244 bin 585 vaka ile başkent Bogota ve 639 bin 62 vaka ile Antioquia eyaleti öne çıkıyor.
Aktif vaka sayısının 186 bin 558'e ulaştığı ülkede, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85-90 arasında değişiyor.
Öte yandan ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 17 milyon 570 bin 929 kişiye 1. doz, 6 milyon 331 bin 714 kişiye 2. doz aşı yapıldı.
Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.
İlgili Haberler
- Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Vaka sayısı arttı!
- İngiltere'de koronavirüs vakalarında son 149 günün rekoru
- Koronavirüs aşısı olanlara iyi haber: Yüzde 1'i bile bulmuyor...
- Bilim insanlarına göre koronavirüs cehennemi yaşayan Hindistan'da gerçek ölü sayısı 2 milyona yakın
- Moderna aşısında Delta varyantıyla ilgili kritik araştırma
- "Delta plus" varyantı Rusya'ya sıçradı: İlk vaka görüldü
- Son dakika: Koca, 'delta varyantı' vaka sayısını ve görülen illeri açıkladı
Video Haberler
- TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Polis son anda fark etti: Cephanelik ele geçirdi
- SBK, tabaklarda kalanları nasıl sattığını böyle anlattı
- Polislerden gazeteciye 'uyarı yaptın' müdahalesi!
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, 'hata benim' deyip helallik istedi
- Ali Edizer bu kez Elmalı'daki kararı savundu
- O fotoğrafta konuşulmayan isim
- 'Delta varyantı' vaka sayısını açıkladı
- Adli tıp uzmanı profesör: Bu delilleri göz ardı edemez
- Hafsanur Sancaktutan istismara uğradığını açıkladı
- Sosyal medya ayağa kalktı: Elmalı davası nedir?
- 4 ilde Sedat Peker operasyonu
- Muzun faydaları nedir, günde ne kadar tüketilmeli?
- Cüneyt Çakır'ın büyük başarısı