Esnaf isyan etti: "Tarlamızı sattık şimdi sıra evde"

18 Mart 2021 Perşembe, 19:10

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale’de Eceabat esnafını ziyaret etti. Pandemi yasakları sonrası devletten de destek alamayan bir esnaf, “Biz tarlalarımızı sattık, vergi borçlarımızı kapattık. Şimdi sıra evimizde” sözleriyle içine düştüğü çaresizliği tanımladı.

Akşener'in bugün Çanakkale’deki son durağı Eceabat’lı esnaf oldu. Esnafın sorunlarını dinleyen Akşener'in "İşler nasıl" sorusuna aldığı yanıtlar benzer oldu.

"GELEN GİDEN YOK, BUGÜN İKİ TIRAŞ YAPTIK"

Müşterinin gelmediği söyleyen bir berber ile Akşener arasında şu diyalog geçti:

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşler bozuk. Gelen giden yok. Bugün iki tıraş yaptık.

Akşener: Peki yetecek mi?

Esnaf: Yetmiyor zaten.

"TARLALARIMIZI SATTIK VERGİ BORÇLARIMIZI KAPATTIK"

Tarlasını satarak vergi borcunu ödediğini söyleyen bir esnafın Akşener ile yaşadığı diyalog da şöyle:

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşlerimiz çok kötü. Gerçekten, devletimiz de başımızda yok.

Akşener: Kredi borcunuz var mı?

Esnaf: Biz tarlalarımızı sattık, vergi borçlarımızı kapattık. Şimdi sıra evimizde.

"AKP ARTIK BİR CENAZEDİR, BU CENAZEYİ KALDIRMAK SANA YAKIŞIR"

Bir yurttaş ise şu sözlerle hükümeti eleştirdi:

Yurttaş: Biz yıldık bak. Yalandan, dolandan, talandan yıldık. Bize tepeden bakan yönetici istemiyoruz. Anaç insanlar istiyoruz, babaç insanlar istiyoruz başımıza.

Akşener: Sağol.

Yurttaş: Gözünü seveyim bizi kurtar.

Akşener: Söz.

Yurttaş: Sen bizim ümidimizsin.

Akşener: Sağol söz.

Yurttaş: Biz seni çok seviyoruz

Akşener: Allah beni size karşı utandırmasın.

Yurttaş: Sen bu Türkiye’de erkeklere erkekliği öğreten ablasın. Geçen gün dedin ki’ ben tek başıma da kalsam’ dedin. Sen tek başına kalmayacaksın. Bu millet seninle yürüyecek. Hep beraber devireceğiz. AKP artık bir cenazedir, bu cenazeyi kaldırmak sana yakışır.

Akşener: Sağ ol, Allah razı olsun.

"HADİ 'CUMHURİYET' DEDİK ÖYLE KAPATTIK, PEKİ 18 MART'IMIZ BİZİM ÇANAKKALE HAFTAMIZ"

18 Mart kutlamalarının yapılmamasından şikayet eden esnaf ile Akşener arasında yaşanan konuşma şu şekilde:

Akşener: İşler nasıl?

Esnaf: İşlerimiz iyi diyemiyoruz.

Akşener: Nasıl olacak.

Esnaf: Bizim 18 Mart’ımız o kadar şenlikli o kadar güzel geçiyordu ki, o kadar güzeldi ki.

Akşener: Hiç kimse yok.

Esnaf: Bu nasıl. Hadi "Cumhuriyet" dedik, öyle kapattık. Peki bu 18 Mart’ımız, bizim Çanakkale haftamız. Bu nasıl olur?