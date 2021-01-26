Esnaf kayak merkezlerini işaret ederek çözüm istedi

26 Ocak 2021 Salı, 13:15

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, yaptığı açıklamada, Covid-19'un, hayatın her alanında olduğu gibi sektörlerini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında bazı önlemler alındığını hatırlatan Yenice, şunları kaydetti:

"Bizim sorunumuz çözümsüzlük...İş yerlerinin açılması için bazı bilim insanlarının vaka sayılarının düşmesi gerektiğini açıkladı. Bu tespiti bizde destekliyoruz. Elbette binin altına düşecek buna itirazımız yok ama baktığımız zaman içinde yaşadığımız günlerde bir ara tatil yaşıyoruz. Bugün otellerdeki görüntüler var. İnsanlar kayak tesislerine akın etti, otellerde yer yok."

"BİRİLERİNİN BENİM PENCEREMDEN DE BAKMASI LAZIM"

Yenice, iş yerlerini açmaya hazır olduklarını vurgulayan Yenice, normalleşmeye dönülen haziranda istenen bütün kurallara saygı ve sevgi içerisinde uyduklarını dile getirdi.

Salgınla mücadelede hata yapan iş yerlerinin cezalandırılması gerektiğine inandığını vurgulayan Yenice, "Biz kapatmalara karşı değiliz ilk günden beri söylüyoruz, çözümsüzlüğe, ekonomik pandemiye karşıyız. Değerli bilim insanları konuşuyor. Tamam ama baktığı pencere bir tane. Şimdi o pencereden bakarken kendine göre haklı ama benim penceremden de birilerinin bakması lazım. Benim penceremden birinin bana el sallaması lazım. Benim de o ele uzanmam lazım. O elde kim? Devletin şefkatli eli." diye konuştu.



