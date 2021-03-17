Esnaf Masası Şırnak'ta: Yandaşa verilen vergi muafiyeti esnafın 41 katı

17 Mart 2021 Çarşamba, 13:15

CHP Esnaf Masası üyesi milletvekilleri, bölge ziyaretleri kapsamında Şırnak’ta. İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan heyette, Malatya Milletvekili Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın basit usuldeki esnafa gelir vergisi muafiyetine tepki gösterdi. Ağbaba, “Çok büyük bir müjde veriyormuş gibi 850 bin esnaf için 228 milyon liralık bir vergi muafiyeti paketi açıkladılar” diyerek şunları söyledi:

“Bir tarafta beşli çete, bir tarafta 850 bin esnaf. 280 lira esnaf başına yardım düşüyor. Sadece bir yandaşa verilen vergi muafiyeti 9,5 milyar lira. 850 bin esnafa verilen 228 milyon liranın tam 41 katı. 41 kere maşallah desek yeridir.

34,4 MİLYON KİŞİ BORÇLU

Türkiye’de 34,4 milyon kişi borçlu. Kişi başına milli gelir 2 bin 97 dolar eriyerek, 8 bin 99 dolar seviyesine düştü. Türkiye ekonomisinin büyümesi tek adam rejiminde 1.9 büyüdü. 1923-2017 arasında ülkenin 4.8’di. Bu rejimin ne anlama geldiğini hep beraber görürüz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, AÇ KALIN DEMEK

Eğer kısa çalışma ödeneği sonlandırılırsa Türkiye’de kitlesel işsizliğe yol açar.Erdoğan’ın kısa çalışma ödeneğini kaldırarak çalışanları iki tercihe zorlamaktadır: Ya işsiz kalıp aç kalacaksınız ya da günlük 47 lira ile geçineceksiniz. Gittiğimiz yerlerdeki en temel sorun işsizlik. Bir evde 4 çocuk, kadın koca çalışmıyor. Bu insanlar nasıl geçinecek. 5,8 milyon gencimiz işsiz. Her 3 gençten biri işsiz durumda. Ev genci diye deyimimiz oluştu.

ENFLASYONDA UGANDA, TÜRKİYE’NİN ALTINDA

Enflasyonda Mısır, Uganda’da gibi ülkeler Türkiye’nin altında. Zengin ülkeler milli gelirin 12.7, orta gelirli 3.6’sını veriyor. Türkiye’de yüzde 1 vermiş. Bizim 3.6’ya göre 176 miller destek vermemiz gerekiyordu.

EKONOMİK BUHRAN VARSA SORUMLUSU SİZSİNİZ

850 bin esnafa vergi muafiyeti açıkladılar. 280 lira esnaf başına yardım düşüyor. Sadece bir yandaşa verilen vergi muafiyeti 9,5 milyar lira. 850 bin esnafa verilen 228 milyon liranın tam 41 katı. Yeni bir paket açılanıyor. Öyle sunuyorlar ki sanki iktidar değişmiş. 19 yıldan beri iktidar sizsiniz, ekonomik buhran varsa sorumlusu sizsiniz.

‘BİZ KÜRDÜZ AMA TERÖRİST DEĞİLİZ’ DİYORLAR

Vatandaş, ‘Biz Kürdüz ama terörist değiliz’ diyor. İstanbul, Ankara’da ne yapıyorlar... Skandal karar verilerek milli iradeye tecavüz ediliyor. Şirketlere yönetim kurulu atama hakkı belediye başkanın elinden alınıyor... Bunlar para olan yeri seviyorlar. Arpalıkları kesildi. Rüşvet, arpalık, para bitti. Şimdi şirketlere el koymaya çalışıyorlar. 81 ile yazı yazmış Süleyman Soylu, şirketlere biz atama yapacağız diyor. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki dönemde Türkiye’yi millet ittifakı yönetecek.

YAKINDA RABİA İŞARETİYLE ‘SİSİ DÖRT DÖRTLÜK ADAMSIN’ DİYECEK

Erdoğan ABD’de bir siteye yazı yazdı. Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı, savaşa son verilmeli diyor. Ya bunu biz sana söyledik. 10 yol sonra yanlışının farkına varıyor. Günaydın. Bir başka şey Mısır, adete Sisi’nin muhalefet lideri gibi davrandı. Şimdi Sisi ile barışmaya çalışıyor. Bu Türkiye’nin onurunun yerle bir edilmesidir. Yakında Rabia işaretiyle ‘Sisi sen dört dörtlük adamsın’ diyecek. Yakında Gülen’i de selamlarsa şaşırmayın.