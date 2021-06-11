Esnaf Odası Başkanı Ali Bayram: Ülkücüyüm, HDP'ye oy veririm MHP'ye vermem

11 Haziran 2021 Cuma, 23:21

CHP Ekonomi ve Esnaf Masası üyesi milletvekillerinin Bingöl ziyareti devam etti. Heyet, esnaf gezisi sonrası Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile temaslarda bulundu. Oda Başkanı Ali Bayram, “üç harfliler” olarak tanımladığı zincir marketlere, şoförlerin kendilerine değil de Ticaret Odası’na kayıtlı olmasına, şehirdeki geçim sıkıntısını eleştirerek şunları söyledi:

“Her Cuma mal indirerek ana caddeleri kapatıyorlar. Bana vermiş üç bin lira beş bin lira esnafın üçte ikisi almadı. Ben ülkücü bir adamım MHP’ye oy vermem HDP’ye oy veririm, öyle bir hale geldik. ‘CHP ağzıyla konuşuyorsun’ diyorlar, demek ki CHP doğru söylüyormuş. Sol bir dengedir. Şoför esnafı bende kayıtlı değil ticaret odasında kayıtlı.”

“ÜNİVERSİTE MEZUNU TORUNLARIM EVDE BOMBOŞ OTURUYORLAR”

Heyetin esnaf ziyareti sırasında CHP’li Erdan Kılıç’a dert yanan bir kişi, “Torunlarım üniversite okudu biri makine mühendisi biri inşaat mühendisi evde bomboş oturuyorlar. Kıyamet kopmuş bu kadar da olmaz. 5 torun var beşi de bomboş” sözleriyle sitem etti.

Başka bir yurttaş da, “Ben 27 senedir İstanbul’dayım, 20 senedir Bingöl’e gelmemiştim, yeni geldim İstanbul’u geçmiş. Para yetmiyor. Hiçbir yerde yetmiyor, işsizlik var. Çocukları okutuyoruz, üniversite okuyorlar iş yok” dedi.

Lokanta esnafı, “Sıkıntımız çok, iş yapamıyoruz. Ayda 3 bin 500 lira kira veriyorum. Aldığımız 1500 lira sadece BAĞ-KUR primini karşılıyor. Krediye başvurduk çıkmadı” sözleriyle dert yandı.

“HAYVANLARIN GEÇİŞ YERİNDEN ARAZİ SATILIYOR”

Bir çiftçi “Bingöl’de en az 500 tane sera yapıldığını, ama içinin boş olduğunu” söylerken bir muhtar, “Sürekli artan yem fiyatlarından dolayı insanlar hayvancılık yapamıyor” dedi.

Muhtar ise “Milli Emlak ile Hazine’den arazi isteyen vatandaşlar arasında kaldık. Köyün ortak yeri veya hayvanların geçiş yeridir. Gidip Milli Emlak’tan arazi istiyor o da satıyor bu çok sıkıntılı bir durum” sözleriyle başka bir soruna da parmak bastı.