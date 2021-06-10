Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Esnafa Destek" uygulaması: "Lezzet Ankara"
Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın ücretsiz kayıt olarak sıfır komisyonla restorantlarına sipariş alabilmesi için "Lezzet Ankara" uygulamasını geliştirip kullanıma sunduğunu duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Lezzet Ankara" uygulamasını kullanıma sundu. Yemek sipariş platformuna işletmelerin yüzde 0 komisyonla ve ücretsiz kayıt olabileceği açıklandı.
Ankaralılar ise internet üzerinden ürün siparişi vererek esnafa destek olabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı uygulamaya kısa sürede 149 restoran kaydoldu.
Restorantlar, uygulamaya ücretsiz olarak kayıt yapıtabilecekler ve bu uygulama üzerinden sıfır komisyon ile sipariş alabilecekler. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, uygulamayı sosyal medya hesabında duyururken, şöyle dedi:
"Esnafımızın alın terini korumak adına yüzde 0 komisyonla "Lezzet Ankara" var. İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz."
Esnafımızın alın terini korumak adına %0 komisyonla "Lezzet Ankara" var.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 10, 2021
İşletmelerimizin menülerini sisteme girmesinin ardından portalımızı sizlerle buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.
İş Yeri Kaydı: https://t.co/QdNerJ5Rzs
Kayıt Kılavuzu: https://t.co/ayYR3h0C4z pic.twitter.com/bhnXgYnwFT
Yavaş, açıklamasında uygulamayı kullanmak isteyenlere, iş yeri kaydının yapıldığı ve kayıt klavuzunun yer aldığı iki de internet adresi paylaştı. Ankara'da işletme sahipleri https://lezzetankara.com/nasiluyeolunur adresi üzerinden sisteme kayıt olabilecek.
İş Yeri Kaydı: lezzetankara.com/restorankaydi
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