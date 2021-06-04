Paylan açıkladı: HDP küçük esnaf için yasa teklifi hazırlığında
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, küçük esnafın zincir marketler karşısında her geçen gün eridiğini, bu durumu önlemek adına bir yasa teklifi hazırladıklarını belirtti.
Paylan, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgını döneminde zincir marketlerin, özellikle küçük esnafı zor durumda bıraktığını, büyük oranda esnafın bu süreçte kepenk kapattığını ileri sürdü.
Bu durumun artık kontrol altına alınması gerektiğini belirten Paylan, "Pandemi döneminde tüm esnafın sattığı ürünleri tezgahlarında bulunduran zincir marketler karlarına kar kattı. Açılan her bir zincir market, onlarca bakkalın, züccaciyecinin, nalburun kapanmasına sebebiyet veriyor. Zincir marketler bir kanser gibi kontrolsüz bir şekilde Türkiye'mizin her yerine on binlerce mağaza ile yayılmış durumdalar. Bu durumun mutlaka kontrol altına alınması lazım." dedi.
HDP olarak hazırladıkları yasa teklifi ile küçük esnafın zincir marketlere karşı korunmasının hedeflendiğini belirten Paylan, düzenlemeyle zincir marketlerin büyük oranda şehir dışına çıkarılmasının planlandığını söyledi.
Şehir içerisinde kalacak zincir marketlerin ise en fazla 200 metrekare alanda faaliyet gösterebilmesine izin verilmesinin amaçlandığını vurgulayan Paylan, "Teklif ile her bir şirketin her ilçede ya da her bir mahallede bir marketi olabilecek. Zincir marketin çalışma gün ve saatleri esnafı koruyacak şekilde dizayn edilecek. Sınırsız bir şekilde çalışamayacaklar. Ayrıca teklifimizle zincir marketlerin satabileceği ürünler de sınırlanacak. Esnafımızı zincir marketlere karşı haksız rekabet karşısında koruyacak ve esnaf sanatkarlar koruma kurulu kurulacak. Bu teklif yasalaşırsa zincir marketlerin yarattığı haksız rekabetten kurtulacağız ve bu sayede esnaflarımız rahat bir nefes alacak." diye konuştu.
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