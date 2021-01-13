Maliye'de cemaat zorbalığı: Vergi denetimcisi Süleymancılar esnafa haksız ceza yağdırıyor

13 Ocak 2021 Çarşamba, 11:47

Kamuda kadrolaştığı iddia edilen dinsel yapılanmalar arasında yer alan Süleymancılar cemaatiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre cemaatin Maliye Bakanlığı'nda vergi denetçisi olarak görev yapan mensupları kendi cemaatlerinden olmayan küçük esnafa, haksız ve yüksek miktarda cezalar kesiyor.

İddiayı prtaya atan, AKP'de eğitim veren ilahiyatçı Sait Çamlıca, "Vergi dairelerinde denetim memurlarının önemli bir kısmının Süleymancı olması tesadüf mü? FETÖ ile mücadele ederken diğer cemaatleri masum görmenin bedeli çok ağır olacak. Devleti yönetenler tedbir almak için yeni bir 15 Temmuz beklemesin" diye yazdı.