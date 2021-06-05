Eşref Hamamcıoğlu: "Galatasaray kasa kolaylığı ile yürütülemeyecek kadar vahim durumda"

05 Haziran 2021 Cumartesi, 14:32

Galatasaray'da yaklaşan seçimler öncesinde başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu Habertürk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Galatasaray’da dengeleri bilmeniz lazım. Emek sarf etmiş olmak lazım. Adaylara bakıyoruz hiçbirini genel kurulda görmedik. Divan Kurulu’nda görmedik. Galatasaray’a bir katkıları olduklarını. Galatasaray’da son üç yılda bir düşüş var. Diğer adayları mücadelenin içinde görmedik. Bu yüzden de hazır olmadıklarını gördük."

"FARKLI FİKİRLERE SAYGI DUYULMALI"

"Ekip arkadaşlarım ve ben bir defa genel kurul üyelerinden bir teveccüh gördük. 42 yıldır camianın içinde olmam bunu doğuran sebepti. Aday olmamdaki tek sebep, Galatasaray’ın içine düştüğü kaotik ortam. Galatasaray’da hep fikir ayrılıkları olmuştur. Galatasaray’ın zenginliği budur. Eğer sizi seçen genel kurulu üyelerine hakaret edersiniz ve küçük düşürücü ifadeler kullanırsanız bu camia arkanızda durmaz. Kucaklaşmamız lazım. Fikir ayrılıkları hep olmalıdır. Ortak aklı ortaya çıkartamadık. Farklı fikirlere saygı duyulmadı. Buradan hareketle de mali ve idari dengesizlikler ortaya çıktı."

"TOPLANTININ AMACI BASKI YAPMAK DEĞİLDİ"

"Geçen Çarşamba günü oldu o görüşme. Camianın büyüklerinden aradılar ve seni bekliyoruz dediler. İsimleri saydılar, Ünal Aysal, İrfan Aktar, İzzettin Doğan’ın ismini duyunca icabet etmemek olmaz. Burak Elmas’ı da çağırdık, ikinizin adaylığının birleşmesini konuşacağız dediler. Genel amaç şuydu, birleşin. Bunun çok kolay olmayacağı ifade edildi. İyi niyetli olmasına rağmen ne kadar yerindeydi bilmiyorum. Burak Bey benden biraz daha evvel ayrıldı toplantıdan. Sonra toplantı bitti ve ayrıldık. Toplantının amacı baskı yapmak değildi."

"FATİH TERİM'İN BİZE DESTEK VERECEĞİNDEN EMİNİZ"

"Şunu açıklığa kavuşturmak isterim. Bu seçimler Galatasaray için çok önemli. Sadece futbolu değil, tüm camiayı ilgilendirirken sadece Fatih Terim’e odaklanılması hem Fatih Terim’e hem de kulübe ve adaylara karşı yapılan bir haksızlık. Çünkü Fatih Terim’in sembol bir isim olduğunu kabul edelim. Galatasaray futbol takımının başarılarının önemli mimarlarından bir tanesi. Sayın Fatih Terim’in isminin adaylar tarafından bu kadar speküle edilmesi ve propaganda aracı yapılmasını yadırgıyorum ve kabul etmiyorum. Biz yönetime geldiğimiz de ilk danışacağımız kişi Fatih Terim’dir. Kendisi de isterse. Fatih Terim’in bize destek vereceğinden eminiz."

"POPÜLİST YAKLAŞIMLAR BU DURUMA GETİRDİ"

"Biz Galatasaray’ı yönetim kurulunun çalışması gerektiği şekilde yöneteceğiz. Yönetim kurulu üyeleri günlük işlerin içine girerse kulübü yönetemiyor, idare ediyor sadece. İçinde bulunduğumuz sıkıntının en büyük nedeni budur. Yönetim değişiyor ama sportif A.Ş.’nin devam ediyor olması gerekiyor. Yönetim gelse de takımın kamp yapacağı yer belli olsa diyorlar. Bu yönetim kurulunun işi değil ki. Popülist yaklaşımlar bu duruma getirdi."

"VERİMLİLK ŞART"

"Bu bir tecrübe işi. Galatasaray’ın dinamiklerini iyi bilme işi. Bunları bilmezseniz size dinamit olarak döner. Verimlilik sağlamak şart. Galatasaray’da 715 personel olduğu söyleniyor. Bu 715 kişi verimli çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Liyakate göre mi ordalar? Bilmiyoruz. Galatasaray Futbol Takımı’nın geçtiğimiz sezonki maliyet 54 milyon avro. Son anda şampiyonluğu kaçıran takımımızın yıllık ortalama oynayanların maliyet 26 milyon avro. 54 milyon harcamışız, 26 milyondan faydalanmışız. İşte verimsizlik örneği. İki transferden biri boşa gitmiş. Kimsenin hakkı yok buna."

"BAŞARIYI SATIN ALAMAZSINIZ"

"Avrupa’daki kulüplere baktığımızda üç tane temel gelir kaynağı var. Maç günü gelirleri, yayıncı kuruluştan alınan pay ve ticari faaliyetler. Son üç senede pandeminin tetiklemesiyle ilk iki kalemde düşüş var. Sadece üçüncü kalem artmış. 8 kişilik bir ekibimiz var. Bir proje hazırladık. Diğer spor kulüplerinin de çıkışı burada. Verimlilik sağlamak zorundasınız çünkü Bankalar Birliği sözleşmesi sizi buna empoze ediyor. Özkaynaklara dönülmeli ve yatırım yapılması lazım. Başarıyı satın alamazsanız. Kaynaklarını katma değer katarak başarıya dönüştürmeniz lazım. Hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki altyapıya dikkat edilmesi lazım."

"RAKAMLARI DOĞRU OKUMAK LAZIM"

"Dijital dönüşümün sonuçlarını bir senede alamazsınız. Bu bir yatırım. Tüm spor kulüplerinin geleceği burada artık. Bu tedbirler alınmazsa Galatasaray seneye yok. Birikmiş borç 2 milyar 100 milyon lira. Bu ödenemez. Galatasaray 116 yıllık bir kulüp. 113 yılda birikmiş borç 1 milyardı. Son üç yıl da 113 yılda yaptığımızdan iki misli daha fazla borç yaptık. Bana hiç kimse mali disiplinden bahsetmesin. Rakamları doğru okumak lazım. Bu sürdürülebilir değil. Galatasaray kasa kolaylığı ile yürütülemeyecek kadar vahim durumda. Kasa kolaylığı yapanlar Galatasaray’a mali disiplinsizlik getirmişti."