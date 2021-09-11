Etiyopya 2014 yılına girdi
Etiyopya, 2014 yılına girdi. Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.
Kendine özgü bir takvim ve saat sistemi kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, bugün 2014 yılına girdi.
Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı.
Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor.
Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.
TAKVİMDE 13'ÜNCÜ AY VAR
Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.
Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.
GÜN 06.00'DA BAŞLIYOR
Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor.
Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor.
YILIN İLK GÜNÜ HASAT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Etiyopya’da "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başlaması olarak kabul ediliyor. Etiyopya takviminde ilk 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12’inci aydan sonra 5 ila 6 günlük bir 13’üncü ay bulunuyor.
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