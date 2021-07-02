EURO 2020 | Belçika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:16

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün 22.00'da Allianz Arena'da oynanacak Belçika - İtalya maçında Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

Son şampiyon Portekiz'i çeyrek finalde eleyen Belçika'da Eden Hazard ve Kevin De Bruyne gibi isimlerin oynayıp oynamayacağı belirsiz.

İtalya'da ise eksik yok. Tarihinde 3 kez final oynayan Gök Mavililer, yarı final bileti için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Belçika: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İtalya: Courtois, Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, Witsel, Tielemans, Thorgan Hazard, Carrasco (De Bruyne), Eden Hazard (Mertens), Lukaku