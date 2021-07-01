EURO 2020 | UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
UEFA, İsveç ve İspanya ile oynanacak EURO 2020 maçına gözlemci olarak Murat Ilgaz'ı atadı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, yarın oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak.
Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
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