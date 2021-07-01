EURO 2020 | UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:56

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, yarın oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.