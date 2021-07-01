EURO 2020 | UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev

UEFA, İsveç ve İspanya ile oynanacak EURO 2020 maçına gözlemci olarak Murat Ilgaz'ı atadı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:56
EURO 2020 | UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ilgaz, yarın oynanacak mücadele ile şampiyonada dördüncü kez görev yapacak.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


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