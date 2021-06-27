EURO 2020 | Çekya, Hollanda'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

27 Haziran 2021 Pazar, 20:21

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda, Çekya ile karşılaştı. Karşılaşmayı Çekya 2-0 galip tamamladı.

19.00'da Macaristan Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada, C Grubu’nu dokuz puanla lider tamamlayan Hollanda ve en iyi 4 üçüncüden biri olarak bir üst tura çıkan Çekya çeyrek final mücadelesi verdi.

Sergei Karasev'in düdük çaldığı maçta 55'inci dakikada Hollanda, De Ligt'ın VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görmesiyle maça 10 kişi devam etti. 68'inci dakikada Çekya, Holes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Çekya 80'inci dakikada Patrick Shick ile farkı ikiye çıkardı ve Çekya'nın gruplarda attığı 3 golün de sahibi olan Schick, böylece son 16 turunu da boş geçmedi.

Maçı bu skorla tamamlayan Çekya çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi olurken, Hollanda turnuvaya veda etti.