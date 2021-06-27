<p>Hollanda kaptanı Gini Wijnaldum, EURO 2020 son 16 turundaki Çekya maçına, Macaristan'ın LGBT karşıtı duruşuna karşı gökkuşağı içeren ve üzerinde 'one love' yazan bir pazubant ile çıkarak tepki gösterdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Hollanda kaptanı Gini Wijnaldum, EURO 2020 son 16 turundaki Çekya maçına, Macaristan'ın LGBT karşıtı duruşuna karşı gökkuşağı içeren ve üzerinde 'one love' yazan bir pazubant ile çıkarak tepki gösterdi.

<p>Wijnaldum Macaristan'ın LGBT kararına tepki gösterirken, The Sun'ın haberine göre homofobik tezahürat duyulursa takımını saha dışına çıkaracağını da söyledi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Wijnaldum Macaristan'ın LGBT kararına tepki gösterirken, The Sun'ın haberine göre homofobik tezahürat duyulursa takımını saha dışına çıkaracağını da söyledi.

<p>Hollandalı taraftarlar ise tribünde gökkuşağı bayraklarını açtılar.</p>
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Hollandalı taraftarlar ise tribünde gökkuşağı bayraklarını açtılar.

<p>UEFA da maç öncesi, maç sırası ve sonrasında gökkuşağı bayraklı ve kıyafetli taraftarları desteklediklerini net bir şekilde ortaya koymuştu.<br data-mce-bogus="1"></p>
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UEFA da maç öncesi, maç sırası ve sonrasında gökkuşağı bayraklı ve kıyafetli taraftarları desteklediklerini net bir şekilde ortaya koymuştu.

<p>Wijnaldum ise sosyal medya hesabından, "Bugünkü maçta kapsayıcılığı ve bağlantıyı temsil ettiğimizi vurgulamak için bir #OneLove mesajı içeren kaptan kol bandı takacağım. Her türlü dışlama ve ayrımcılığın karşısındayız. Dünya genelinde ayrımcılığa uğradığını hisseden herkesi desteklemeyi umuyoruz." açıklamalarını yaptı.&nbsp;<br></p>
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Wijnaldum ise sosyal medya hesabından, "Bugünkü maçta kapsayıcılığı ve bağlantıyı temsil ettiğimizi vurgulamak için bir #OneLove mesajı içeren kaptan kol bandı takacağım. Her türlü dışlama ve ayrımcılığın karşısındayız. Dünya genelinde ayrımcılığa uğradığını hisseden herkesi desteklemeyi umuyoruz." açıklamalarını yaptı. 

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