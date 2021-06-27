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Wijnaldum ise sosyal medya hesabından, "Bugünkü maçta kapsayıcılığı ve bağlantıyı temsil ettiğimizi vurgulamak için bir #OneLove mesajı içeren kaptan kol bandı takacağım. Her türlü dışlama ve ayrımcılığın karşısındayız. Dünya genelinde ayrımcılığa uğradığını hisseden herkesi desteklemeyi umuyoruz." açıklamalarını yaptı.

