EURO 2020 | Fransa-İsviçre maçının tekrarı isteniyor
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın son 16 turunda oynanan Fransa-İsviçre maçının tekrarlanması için başlatılan imza kampanyasında 250 bine yakın imza toplandı.
Marca’da yer alan haberde, Fransa-İsviçre arasında oynanan maçın tekrarı için imza kampanyası başlatıldığı belirtildi.
Geçtiğimiz pazartesi günü oynanan maçta Fransa geriden gelerek skoru 3-1’e getirmiş, İsviçre son dakikalarda bulduğu gollerle maçı uzatmaya götürmeyi başarmıştı.
Normal süresi 3-3 eşitlikle sonuçlanan maçta oynanan 15’er dakikalık iki uzatma devresinde de takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamazken tur atlayan takım penaltı atışları sonucunda belli olmuştu.
Seri penaltı atışlarında İsviçre kalecisi Yann Sommer, Kylian Mbappe’nin penaltısını çıkartarak takımını bir üst tura taşımıştı.
İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI
Haberde, bir internet sitesi üzerinden başlatılan bir imza kampanyasında Yann Sommer’in Mbappe’nin kurtardığı penaltı pozisyonunda kural ihlali yaptığı ve çizgiye basmadığı belirtilerek maçın tekrarın istendiği belirtildi.
Kampanyaya şu ana kadar 240 bin kişinin imza attığı ifade edildi.
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