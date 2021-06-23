İrfan Can Kahveci, EURO 2020 ile ilgili değerlendirmeler yaptı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 19:13

A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen İrfan Can Kahveci, EURO 2020'ye erken veda etmeleri ile ilgili paylaşım yaptı.

EURO 2020'de A Milli Futbol Takımı'nın tek golüne imza atan İrfan Can Kahveci, "Geride bıraktığımız turnuvanın hayal kırıklığı sonrası bu konuda bir paylaşım yapmak çok zor...Sizler gibi bizler de çok üzgünüz. Hak edilen böyle bir son değildi." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki futbolcu, "Her sonuçtan olumlu dersler çıkaracak genç bir kadromuz var, inanıyoruz ki bunun da altından kalkıp daha iyi sonuçlar alacağımız, sizleri gururlandıracağımız nice turnuvalar olacak. Son saniyeye kadar desteğini hep yanımızda hissettiğimiz kıymetli halkımıza canı gönülden teşekkür ederim..." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

İrfan Can Kahveci'nin sosyal medya paylaşımı şöyle: