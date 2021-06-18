Galler maçında sakatlanan Umut Meraş, İsviçre maçında forma giyemeyecek
Galler maçında sakatlanan milli sol bek Umur Meraş, İsviçre maçında forma giyemeyecek.
beIN SPORTS'un haberine göre Türkiye-Galler maçında sakatlık geçiren Umut Meraş, İsviçre maçında forma giyemeyecek.
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maçın ikinci yarısında bir pozisyonda arka adalesinde ağrı hisseden Umut kenara işaret ederek kenara gelmişti. 73. dakikada asıl mevkisi sağ bek olan Mert Müldür Umut'un yerine oyuna dahil olmuştu.
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