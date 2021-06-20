EURO 2020 | İtalya, Galler’i tek golle mağlup etti

20 Haziran 2021 Pazar, 20:42

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda mücadele eden İtalya, Galler’i mağlup ederek üçüncü maçında puanını 9'a çıkardı.

Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan ve Rumen hakem Ovidiu Hategan'ın düdük çaldığı maça İtalya iyi başladı. Maçın 11. dakikasında Andrea Belotti'nin etkili hücumunu kaleci çıkardı. Sağ kanattan etkili hücumlar yapan İtalya’ya Galler savunması izin vermedi.

Maçın ilk dakikalarında İtalya’dan Federico Chiesa’nın etkili şutu, kalecinin müdahalesi ile dışarı çıktı.

22. dakikada rakip ceza sahasına çok oyuncuyla gelen Galler, Joe Allen’ın faul yapması ile bu hücumdan da eli boş döndü. Daha sonra etkili paslarla rakip ceza sahasına gelen İtalya, Belotti’nin ayağından çıkan sert şut ile gole çok yaklaştı.

Daniel James ile ilk köşe vuruşunu kullanan Galler, Gunter'ın penaltı çizgisinden yaptığı sert kafa vuruşundan yine sonuç alamadı. Maçın 29. dakikasında İtalyanların baskısıyla gelişen hızlı atakta Federico Chiesa, gol şansını değerlendiremedi.

Maçın 39. dakikasında serbest vuruş kullanan İtalyanlar, Pessina’nın golüyle 1-0 öne geçti.

İtalyanlar, ilk yarının son dakikalarında tekrar Pessina ile ikinci gole çok yaklaştı.

İlk yarı, İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

Federico Bernardeschi’nin 51. dakikada kullandığı serbest vuruş, çok az farkla dışarı çıktı.



Maçın 55. dakikasında Ethan Ampadu’nun kırmızı kart görmesiyle Galler, sahada 10 kişi kaldı. Galler, daha sonra kaptanı Gareth Bale ile 75. dakikada gole çok yaklaştı ama sonuç alamadı.

Karşılaşma, İtalya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.