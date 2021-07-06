EURO 2020 | İtalya - İspanya maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

06 Temmuz 2021 Salı, 08:06

İlk yarı final maçında, turnuvanın iki tecrübeli takımı İtalya ile İspanya, kozlarını paylaşacak.

Bugün 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, tecrübeli Alman hakem Felix Brych yönetecek.

Karşılaşma TRT1, TRT 4K, trtizle.com ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

Turnuvadaki tek şampiyonluğunu 1968 yılında elde eden İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.

Şampiyonanın en başarılı takımları arasında yer alan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de zirveye çıktığı organizasyonda dördüncü kez kupaya uzanmak istiyor.

İtalya ve İspanya daha önce 23 kez karşı karşıya geldi. İki ekip yedişer kez kazandı, 9 maç berabere sonuçlandı.