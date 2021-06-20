A Milli Futbol Takımı'nda Burak Yılmaz, İsviçre yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu

20 Haziran 2021 Pazar, 22:01

A Milli Futbol Takımı’nın deneyimli oyuncusu Burak Yılmaz, EURO 2020'deki İsviçre yenilgisinin ardından turnuvaya veda etmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli futbolcu, "Çok iyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir turnuvaydı. Başarılı olanlar, başarısız olanlar vardı sezon içinde. Hayallerimiz çok farklıydı. Belki çok fazla sorumluluk aldık, çok fazla istedik belki. Tüm ülkeden özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİ İYİ TEMSİL EDEMEDİK”

Burak Yılmaz, "Ülkemizi mahcup ettik. Ülkemiz bize bu formayı verdi. Onları iyi temsil edemedik. Haklarını helal etsinler. Niyetimiz farklı yöndeydi. Kafamız ve ayaklarımız farklı yöndeydi. Yetenekli bir takımız. Biz buraya rekor kırarak geldik. Herkes çok üzgün." diye konuştu.

35 yaşındaki golcü, “Herkesten özür diliyoruz. Yaşanmaması gereken günler, maçlar yaşandı. Turnuvaya gitmeyi biliyoruz ama belki turnuvada oynamayı bilmiyoruz. Herkesten özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler." ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı.