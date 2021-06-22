EURO 2020 | Rusya 1 - 4 Danimarka
Danimarka EURO 2020 B Grubu'nda karşılaştığı Rusya'yı farklı mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı.
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0 ile geçti ve grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı. Son maçlar öncesinde grupta puansız yer alan Danimarka ise, Rusya'yı 4-1'lik skorla geçti ve grubu ikinci tamamlayarak A Grubu 2'ncisi Galler ile EURO 2020'nin son 16 turunda eşleşti.
Finlandiya'yı 74'üncü dakikada Hradecky'nin kendi kalesine ve 81'inci dakikada Lukaku'nun attığı gollerle mağlup eden Belçika, 9 puanla grubu lider tamamladı. Son maça puansız çıkan ve grup sonuncusu olan Danimarka ise 39'uncu dakikada Damsgaard, 59'uncu dakikada Poulsen, 79'uncu dakikada Christensen ve 82'nci dakikada Mehle'nin attığı golle Rusya'yı 4-1 mağlup etti ve tur atladı. Rusya'nın tek golünü ise 70'inci dakikada Dzyuba kaydetti.
Öte yandan B Grubu'nda 3 puanı bulunan Finlandiya'nın durumu ise diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak.
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