EURO 2020 | Ukrayna 0-1 Avusturya

EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 21:03
EURO 2020 | Ukrayna 0-1 Avusturya
Abone Ol google-news

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında, Ukrayna ile Avusturya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi.

Avusturya, Baumgartner'in 21. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Son 16'ya yazdırdı.

Grubu 3. sırada tamamlayan Ukrayna, Son 16 turuna yükselmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler