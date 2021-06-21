EURO 2020 | Ukrayna 0-1 Avusturya
EURO 2020 C Grubu mücadelesinde Ukrayna ile Avusturya karşı karşıya geldi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu maçında, Ukrayna ile Avusturya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi.
Avusturya, Baumgartner'in 21. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını Son 16'ya yazdırdı.
Grubu 3. sırada tamamlayan Ukrayna, Son 16 turuna yükselmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.
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