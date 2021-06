EURO 2020 F GRUBU| Ölüm grubu sahnede

14 Haziran 2021 Pazartesi, 13:04

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu’nda Almanya, Fransa, Macaristan ve Portekiz mücadele edecek. Turnuva’nın en önemli maçlarının oynanacağı F Grubu’nda her maçın final karşılaşması gibi olacağından şüphemiz yok.

PANZERLER HAKLARI OLANI ALMAYA GELDİ! / ALMANYA

Dört Dünya Kupası şampiyonu, üç Avrupa Şampiyonluğu ile istenilen performansı karşılamasa bile turnuvalarda ilk üçte kendine yer bulan, futbol dünyasının imrendiği şımarık çocuklar yani futbol dünyasının olmazsa olmazları. İlk kupalarını kaldırdıklarında yıl 1954, güzel günler o zaman başlamıştı Almalar için futbol camiasında disiplinleriyle teknikleri ve yetiştirdikleri topçularla parmakla gösterilecekleri o yıllarda belliymiş. Her şey bu kadar iyiyken son Avrupa Şampiyonlukların üzerinden tam 26 koca yıl geçmiş geçmesine de Almanlar artık güçlü kadrosunu kupayla taçlandırmak istiyor. 2008’de ikincilik, 2012 ve 2016’da ise üçüncülükle döndüler ülkelerine fakat bu turnuvadaki başarısızlıkları ülkelerine de büyük yankı uyandırdı hele ki 2012 yılındaki yarı final maçında, ceza sahası içinde Schweinsteiger’ın topa elle müdahale etmesi ve İtalyan hakemin beyaz noktayı göstermesiyle oyunun kaderi değişti. Panzerler, Griezmannlı, Pogbalı Horozlara 2-0 mağlup olmasıyla turnuvaya veda edince Alman basını, "Yarı finalde Fransa'ya karşı aldığımız yenilgi uzun zamandan beri yaşadığımız en acı mağlubiyetti." ifadeleriyle millilerini topa tutmuştu. Pandemi nedeniyle geçen sene yapılması planlanan EURO 2020’nin elemeleri üzerinden uzun zaman geçti. Panzerler Hollanda, Beyaz Rusya, Estonya, Kuzey İrlanda, Arjantin ile eleme maçlarına çıktı. Almanlar, bu grupta sadece Hollanda’ya karşı mağlubiyet alarak Avrupa Şampiyonası’na hazır olduklarını tüm dünyaya gösterdi.

Almanların asla arkasına bakmaması, her mağlubiyetinde edindiği yeni tecrübeleri ile sahaya çıkması ve potansiyel sahibi genç yetenekleri ile EURO 2020’de farklı bir oyun izleyeceğimiz kesin. Turnuvanın en güçlü grubunda yer alan Almanların, her maçı final niteliğin bir futbol şöleni gibi oynayacağı için kaybetme lüksleri yok zaten onlar da gruplardan namağlup çıkmaya alışık. Bakınız, EURO 2016 C Grubu maçlarında yenilgi yüzü görmeden bir üst tura atlamıştı. Dünyanın en zengin orta sahasına sahip, keleci havuzu olan ve ortalama kalitesi bile üst düzey kadroya sahip olan panzerler, 26 yıldır hasretini çektikleri kupayı evlerine götürmek için ellerinden gelenin fazlasına yapacaklarından şüphe yok.

Almanya: (FİFA sırlamasında) 13. Sırada

Teknik Direktör: Joachim Löw

Öne çıkan oyuncular: Joshua Kimmich, Thomas Müller, Toni Kroos, Timo Werner

Dikkat: Jamal Musiala, Kai Havertz

Almanya EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Bernd Leno, Manuel Neuer, Kevin Trapp.

Savunma: Matthias Ginter, Robin Gosens, Christian Günter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Lukas Klostermann, Robin Koch, Antonio Rüdiger, Niklas Süle.

Orta saha: Emre Can, Serge Gnabry, Leon Goretzka, İlkay Gündoğan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Toni Kroos, Thomas Müller, Jamal Musiala, Florian Neuhaus

Forvet: Timo Werne, Leroy Sane, Leroy Sane,Leroy Sane

21 YILLIK HASRET / FRANSA

Son Dünya Kupası şampiyonu, 16 yıl sonra EURO 2016’da finale çıkmayı başaran, son Avrupa Şampiyonluğu’nun ev sahibi, oynadıkları futbolla adından sıkça söz ettiren horozlar. 1990 ve 1994 Dünya Kupaları'na katılamayan Fransa için şansın döndüğü an Gerard Houllier'in gönderilip yerine Aime Jacquet'in getirilmesiydi. Fransızların Zidane ve Thuram gibi genç yeteneklerle oluşturduğu dinamik kadro sayesinde dünya futbolunda sahneye çıkıp fırtına gibi esmeye başlayacakları dönem gelip çatmıştı. 1998 yılı Dünya Kupası’nda gösterdiği performansıyla kupada en büyük paya sahip olan Cezayir asıllı Fransız futbolcu Zidana, Fransa’da kendi gibi göçmen aileler için dönüm noktası olacak ve Fransa’da göçmen politikası için yeni bir sayfa açacaktı. Zidana’dan sonra 2000 yılından beri kupayı kazanmayan horozlar, 2016 yılında ev sahibi olarak doğrudan Avrupa Şampiyonluğu’na gitmeye hak kazandılar ve Almanya ile oynadıkları yarı final maçında yeni efsaneleri Griezman’ın iki golüyle tam 16 yıl sonra finale çıkmayı başardılar. EURO 2016’da finalde Portekiz’e 1-0 yenilerek ikinci olarak tamamladıkları turnuvada bu yıl makus tarihine son vererek kupayı ülkesine götürmek istiyor. Fransa EURO 2020 elemelerinde Türkiye, Andorra, Arnavutluk, İzlanda ve Moldova’nın bulduğu grupta mücadele etti. Horazlar, eleme grubunda tek yenilgisini Türkiye’den aldı. Fransa, tek yenilgisini ay- yıldızlılardan aldı. 1 milyar 40 milyon avroluk piyasa değeriyle en pahalı 3.kadroya sahip Fransa’nın yetiştirdiği genç futbolcularla EURO 2020’de adından imrenerek söz ettireceği kesin. Bulunduğu grup itibarıyla şampiyonların yanında yer alan, Poggalı Kentelı Mbappélı Fransızlar gruptan çıkarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Brezilya’dan sonra dünya futboluna en fazla oyuncu ihraç eden Fransa, şeytanın bacağını bu turnuvada kırıp 20 yıl önceki mutlu günlerine dönebilecek mi?

Fransa: (FIFA sırlamasında 2.)

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Öne Çıkan Oyuncular: Kylian Mbapp, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema

Dikkat: Ousmane Dembélé, Kingsley Coman

Fransa'nın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler: Hugo Lloris, Steve Mandanda, Mike Maignan

Savunma: Leo Dubois, Benjamin Pavard, Kurt Zouma, Jules Kounde, Raphael Varane, Clement Lenglet, Presnel Kimpembe, Lucas Digne, Lucas Hernandez

Orta saha: N’Golo Kante, Paul Pogba, Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko

Forvet: Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Marcus Thuram, Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Thomas Lemar, Ousmane Dembele

SON ŞAMPİYON SAHNEDE/ PORTEKİZ

Dünya futbolunun merkezi haline gelen İspanya’nın küçük komşusu FIFA dünya sırlamasında ‘boynuz kulağı geçer’ deyiminin karşılığını veren son Avrupa Şampiyonu Portekiz. 1966’da FIFA Dünya Kupası’nda final maçında 3-0 gerideyken ikisi penaltı olmak üzere Eusebio’nun ayağından dört golle yarı finale çıkmayı başarmıştı, yarı finalde İngiltere’ye elense de uzun süre tarihteki en iyi derecesi bu turnuva olacaktı. Luiz Felipe yönteminde 2004 Avrupa Şampiyonası’nda yakaladığı ikincilikle yükselişe geçen Portekiz, 2006 yılındaki Dünya Kupası’nda eleme gruplarından namağlup çıkmayı başarmıştı fakat daha sonrasında Fransa ve Almanya'na yenilerek dördüncü olarak turnuvayı tamamladı. 2000 yılından bu yana düzenlenen tüm turnuvalara katılan Portekiz, dünya devleri içinde kendine de sağlam bir yer edindi. EURO 2016 final karşılaşmasında ev sahibi Fransa ile karşılan Portekiz, yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun 25.dakikada sakatlanarak göz yaşları içinde oyundan çıkmasıyla büyük şok yaşamıştı ama takım rehavete kapılmayarak 108.dakikada Eder’in golüyle Fransa'yı 1-0 mağlup ederek EURO 2016'nın şampiyonu olmayı başardı. Gözyaşları ile sahadan ayrılan Ronaldo, köşeden takımına verdiği destek ve turnuva boyunca gösterdiği başarılı performansı ile kupayı kaldırmayı hak eden en önemli isim oldu. EURO 2016’dan sonra takımda değişikliklere giden Portekiz, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Ukrayna, Sırbistan, Litvanya ve Lüksemburg’un bulunduğu gruptan namağlup çıktı. EURO 2016’dan sonra takımdaki değişiklerinin doğru bir adım olduğunu gösteren Portekiz, bu sene hızlı hücum oyuncularıyla turnuvaya en güçlü kadrosuyla çıkacak. Fernando Santos’un savunmada başarılı oyuncuları, güçlü kanat ve etkili orta sahasına bir de dünya devi Ronaldo’yu ekleyince turnuvanın favori takımlarından olması kaçınılmaz hale geliyor. Portekiz’in vazgeçilmez file bekçisi Rui Patricio’nun yanı sıra Uluslar Ligi’nde sık sık kaleyi emanet ettikleri Anthony Lopes Portekiz kalesi için iyi bir alternatif. Zorluklarla mücadeleye alışkın olan Portekiz’in EURO 2020 F grubunda elinden gelenin fazlasını yapacağına şüphemiz yok. Juventus’un ve Portekiz Milli Takımı’nın yıldızı Cristiano Ronaldo ile son şampiyon olarak sahneye çıktıkları turnuvada üst üste kupayı müzesine götürmeyi başaran ilk takım olmaması için hiçbir neden yok.

Portekiz: (FIFA sırlamasında 5.)

Teknik Direktör: Fernando Santos

Öne çıkan oyuncuları: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Sérgio Oliveira

Dikkat: João Félix, Diogo Jota, Pedro Gonçalves

Portekiz'in EURO 2020 kadrosu:

KALECİLER: Rui Patrício, Anthony Lopes, Rui Silva

SAVUNMA: João Cancelo, Nélson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias,Raphael Guerreiro, Nuno Mendes

ORTA SAHA: Danilo Pereira, João Palhinha, Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Moutinho, Renato Sanches, Sérgio Oliveira, William Carvalho, Gonçalo Guedes, Pedro Oliveira, Bernardo Silva

FORVET: Cristiano Ronaldo, Rafa Silva, Diogo Jota, João Félix, Andre Silva

BALKANLAR’DAN GELEN FUTBOL DALGASI / MACARİSTAN

1980’in ikinci yarısında sonra büyük turnuvalarda istedikleri başarıyı yakalayamayan Macarlar, FIFA Dünya Kupası’nda elde ettikleri ikincilikten sonra en büyük başarıları, yetiştirdikleri efsane futbolcu Ferenc Puskas’dir. EURO 2016’da F grubunda önemli bir ivme yakalayarak Ronaldolu Portekiz’e karşı aldıkları 3-3 beraberlikten sonra bir üst tura çıkarak umutlarını yeşerten Macaristan için turnuva hüsranla bitmişti. Macarlar, EURO 2020 için hazırlıklarına erken başladı ve ilk iş olarak da teknik direktörleri Bernd Storck’in yerine Marco Rossi’yi getirdi. Marco Rossi’yi Fenerbahçe’nin genç yıldızı Attila Szalai için söylediği övgü dolu sözlerinden dolayı yakinen tanıyoruz hatta Szalai’nin iyiye giden performansı nedeniyle EURO 2020 kadrosuna kattı. Macaristan kadrosunda tanıdığımız tek isim Attila Szalai değil, Kasımpaşa’da forma giyen Kevin Varga da EURO 2020’de Macaristan’la birlikte sahaya çıkacak isimler arasında. Macaristan Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinde Slovakya, Azerbaycan, Hırvatistan, Galler, Karadağ’ın yer aldığı gruptan gösterdiği başarılı performans ile Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.EURO 2016’da Avrupa Şampiyonası tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu unvanın alan Macar file bekçisi Gabor Kiraly yerine Macarların turnuvada kalesini Dénes Dibusz’na emanet etmesi bekleniyor. Macarlar, yetenekli genç oyuncularının üst düzey performanslarıyla 3-5-2 sistemiyle savunmada iyi iş çıkaran Attila Fiola ve Attila Szalai ikilisiyle turnuvada en iyi sonucu almaya çalışacaklar. Macaristan, dünya devlerinin yer aldığı F Grubunda deyim yerindeyse “iğneyle kuyu kazmaya” çalışacak ama bu Macarlar zamanında dünya devi Portekizle bile başa baş maç götürmüş insanlar bu yüzden bunların maçlarda ne yapacağı belli olmaz.

Macaristan: (FIFA sırasında 37.)

Teknik direktör: Marco Rossi

Öne çıkan oyuncular: Ádám Nagy, Roland Varga, Willi Orban

Dikkat: Attila Szalai, Ákos Kecskés, Dominik Szoboszlai

Macaristan'ın EURO 2020 kadrosu:

Kaleciler:Peter Gulacsi, Adam Bogdan, Denes Dibusz

Savunma: Gergo Lovrencsics, Endre Botka, Ádám Lang, Ákos Kecskés, Attila Fiola, Willi Orbán, Attila Szalai, Bendegúz Bolla, Loic Nego

Orta Saha: Ádám Nagy, László Kleinheisler, Dávid Sigér, Dániel Gazdag,András Schäfer, Tamás Cseri, Roland Varga, Kevın Varga

Forvet: Ádám Szalai, Roland Sallai, Nemanja Nikolic, Szabolcs Schön,János Hahn, Filip

Holender