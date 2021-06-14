EURO 2020 E GRUBU| İspanya tekrar zirveye çıkma peşinde!

14 Haziran 2021 Pazartesi, 12:48

Turnuvadaki görece beklentinin en az olduğu grupta favori İspanya gibi gözükse de Luis Enrique’nin kadro seçimindeki tartışmaların takım içine sızması farklı bir takımı ilk sıraya taşıyabilir.

POLONYA

Son Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final gören Polonya, bu seneki turnuvada beklentileri biraz daha altta tutuyor. Euro 2020’de yer aldıkları E Grubu’ndan çıkma şansları var ancak ondan sonrası pek kolay gözükmüyor. Takımın yıldız ismi Robert Lewandowski’nin ligi formda kapatarak milli takıma katılması kağıt üstünde Polonya için en büyük avantaj olarak yer alıyor. Ayrıca Premier Lig’de geçtiğimiz sezonu iyi tamamlayan Matheusz Klich de Polonya’nın en önemli silahlarından birisi olacak. İspanya’nın kendi iç sorunlarıyla uğraştığı durumda Slovakya ve İsveç’in önünde grubu lider bitirmek de Polonya için ihtimaller arasında.

2018’de Rusya’da düzenlenen dünya kupasında alınan kötü sonuçlar sonrasında Adam Walka’nın yerine Jerzy Brzeck’in getirildiği açıklanmıştı. UEFA Uluslar Ligi performanslarında alınan sonuçlar milli takım özelinde farklı soruları sordursa da Brzeck’ten beklenen yeni yapılanmayı sağlamasıydı. Polonyalı teknik adam yönetiminde milli takımdaki yenilenme büyük ölçüde başarılı olsa da geçtiğimiz ocak ayında yollar ayrıldı ve takımın başına Paulo Sousa geçti.

Sousa yönetiminde 3’lü ve 4’lü savunmayı esnek bir şekilde oynayabilen Polonya, en azından grup aşamasındaki rakiplerine sorunlar yaratabilir. Özellikle 3’lü savunmaya karşı takımların alacağı reaksiyonlar ayrı bir pratiği gerektiriyor. Çünkü 3’lü savunmaya karşı hücum etmek ve karşılamak mevcut oyun planlarını zorlaştırıyor. Piatek ve Lewandowski’nin olduğu 3’lü yapıda Polonya rakiplerine karşı iyi bir direnç oluşturabileceği gibi hücumda da farklı tehditler yaratabilir.

Teknik Direktör: Paulo Sousa

Önemli Oyuncular: Robert Lewandowski, Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik

Dikkat: David Kownacki, Jakub Moder

Kaleciler: Lukasz Fabianski (West Ham), Lukasz Skorupski (Bologna), Wojciech Szczesny (Juventus)

Savunma: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Michal Helik (Barnsley), Tomasz Kedziora (Dynamo Kyiv), Kamil Piatkowski (Raków Czestochowa), Tymoteusz Puchacz (Lech Poznan), Maciej Rybus (Lokomotiv Moskova)

Orta Saha: Pawel Dawidowicz (Verona), Przemyslaw Frankowski (Chicago Fire), Kamil Józwiak (Derby), Mateusz Klich (Leeds), Kacper Kozlowski (Pogon Szczecin), Grzegorz Krychowiak (Lokomotiv Moskova), Karol Linetty (Torino), Jakub Moder (Brighton), Przemyslaw Placheta (Norwich), Piotr Zielinski (Napoli)

Forvet: Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Robert Lewandowski (Bayern), Karol Swiderski (PAOK), Jakub Swierczok (Piast Gliwice)

SLOVAKYA

2010 Dünya Kupası ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında büyük beklentiler yaratan Slovakya, 2018’te Rusya bileti alamayarak bir nevi hayal kırıklığı yaratmıştı. E Grubu’ndaki rakiplerine göre nispeten zayıf bir kadrosu olan Slovakya Euro 2020’ye eleme gruplarından kalamasa da UEFA Uluslar Ligi’nden vizeyi aldı. Uluslar Ligi’nde sonuncu olmasına rağmen Play-off’ta tüm rakiplerini geçen Slovakya, muhtemelen şampiyonadaki en çok isteyeceği gruba düştü.

Diğer gruplarla karşılaştırıldığında Slovakya Euro 2020’de bir peri masal yazacaksa bunun için en uygun grupta yer alıyor. Takımın lider oyuncusu konumunda yer alan Milan Skriniar aynı zamanda takımın savunma lideri konumunda. İtalya Serie A’da bu yıl Inter ile şampiyonluğa ulaşan Skriniar, Slovakya’nın gruplarda bel bağlayacağı oyuncular arasında yer alıyor.

Takımın genç forveti Robert Bozenik ise bu turnuvada Slovakya adına parlaması beklenen isimlerden biri. Sezonu Feyenoord’da tamamlayan Bozenik 22 maçta 4 gol kaydetti. Slovakya’nın turnuvada ağırlıklı olarak karşılama oyununu tercih edeceğini düşündüğümüzde Bozenik’in ön alandaki hareketliliği ve çizgi kullanımı takımı adına fark yaratabilir.

Turnuvada beklentisi en az ülkelerden olan Slovakya, grubu sıfır puanla tamamlasa çoğu kişi bu durumu yadırgamayabilir. Ancak gruptaki takımların durumları da düşünüldüğünde ortaya çıkacak sonuç da sürpriz olmayabilir.

Teknik Direktör: Stefan Tarkovic

Önemli Oyuncular: Marek Hamsik, Milan Skriniar

Dikkat: Laszlo Benes

Kaleciler: Martin Dúbravka (Newcastle), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Marek Rodák (Fulham)

Savunma: Dávid Hancko (Sparta Prag), Tomáš Hubocan (Omonoia), Martin Koscelník (Liberec), Peter Pekarík (Hertha Berlin), Lubomír Šatka (Lech Poznan), Milan Škriniar (Inter Milan), Martin Valjent (Mallorca), Denis Vavro (Huesca)

Orta Saha: László Bénes (Augsburg), Ondrej Duda (Köln), Ján Greguš (Minnesota), Marek Hamšík (IFK Göteborg), Lukáš Haraslín (Sassuolo), Jakub Hromada (Slavia Prag), Patrik Hrošovsky (Genk), Juraj Kucka (Parma), Stanislav Lobotka (Napoli), Tomáš Suslov (Groningen), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava)

Forvet: Róbert Bozeník (Feyenoord), Michal Duriš (Omonoia), Róbert Mak (Ferencváros), Ivan Schranz (Jablonec)

İSPANYA

2008 ve 2012 şampiyonlukları sonrasında İspanya’nın Avrupa’da milli takımlar düzeyinde süreklilik sağlayabileceği herkes tarafından yapılan bir tahmindi. Ayrıca bu iki Avrupa şampiyonası arasında bir de dünya kupası zaferi vardı.

Ancak 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2018 Dünya Kupası’nda son 16’nın ötesine geçemeyen İspanya’nın kabuk değiştirmesi gerekiyordu. Luis Enrique ile de aslında 2019’da bunu başlattılar.

Açıklanan kadronun içerisinde forvet orjinli sadece bir oyuncunun olması, İspanya’nın denediği yeni şeyin de bir parçası olabilir. Gruptaki en güçlü takım olan İspanya’nın bu aşamada sorun yaşaması beklenmiyor ancak sonraki turlar tehlike oluşturabilir. Özellikle turnuvadaki diğer favori takımların oturmuş kadroları ve beklentilerin yüksek olması İspanya’nın kupa yolundaki ilerleyişine engel olabilir.

İspanya’nın Euro 2020 kadrosunda herhangi bir Real Madridli oyuncunun olmamasından ziyade esas sorun uzun bir sonra savunma liderinin olmayışından kaynaklanıyor. Ramos’un yokluğunda bu görev Aymeric Laporte’nin olması beklenirken İspanya’nın Avrupa futbolunu domine ettiği dönemdeki gibi kemik bir orta sahanın oluştuğunu söylemek mümkün. Rodri ve Thiago ikilisine eklenecek parça ile İspanya Iniesta-Xavi sonrasındaki en ideal orta saha üçlüsünü bulabilir.

Teknik Direktör: Luis Enrique

Önemli Oyuncular: Thiago, Aymeric Laporte, Ferran Torres, Koke, Rodri

Dikkat: Pedri, Pau Torres

Kaleciler: David de Gea (Manchester United), Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton & Hove Albion)

Savunma: José Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), César Azpilicueta (Chelsea)

Orta Saha: Thiago Alcántara (Liverpool), Sergio Busquets (Barcelona), Koke (Atlético), Marcos Llorente (Atlético), Dani Olmo (Leipzig), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Napoli), Pablo Sarabia (Paris), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traoré (Wolves)

Forvet: Álvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pedri (Barcelona)

İSVEÇ

2018 Dünya Kupası’nda çeyrek finale ulaşan İsveç, beklentileri fazlasıyla aşmış ve uzun yıllardır özlenen başarıya ulaşmıştı. Sezonu çok iyi geçiren Zlatan Ibrahimovic’in sakatlığı sebebiyle turnuvayı kaçıracak olması İsveç adına en kötü gelişme olsa da takıma eklenen genç oyuncular tecrübeli forvetin yokluğunu kapatabilir.

Juventus’taki kariyerinde gösterdiği performansla umut vadeden isimlerden olan Dejan Kulusevski ve Alexandander Isak İsveç’in bu turnuvada beklentiye girdiği isimler arasında yer alıyor. Ibrahimovic’in yokluğunda takımda liderlik rolünü Emil Forsberg üstlenebilir.

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nin ardından Uluslar Ligi’nde kötü bir performans sergileyen İsveç, turnuvada bir şeyler beklenen takımlardan olmasa da izlemesi keyifli olabilecek oyunculara sahip.

Kulusevski ve Isak’in yanında orta sahadaki Matias Svanberg de takımın geleceği için önem arz ediyor. Ibrahimovic’in gelecek yıl dünya kupasında kadroda olup olmaması ayrı bir konu olabilir ancak takımdaki genç isimlerin artması ve savunmada Victor Lindelof önderliğinde İsveç, önümüzdeki yıllarda takip edilmesi gereken birtakım olarak anılacak.

Bu yılki turnuvada ise doğru oyun ve biraz da şansla İspanya’nın önünde turnuvayı bitirebilirler. Slovakya maçında alınacak bir galibiyet grup birinciliği için çok güçlü bir adım olurken, turnuvadan çıkan olumlu sonuç geleceğe daha pozitif bakmalarına imkân sağlayacak.

Teknik Direktör: Janne Anderson

Önemli Oyuncular: Emil Forsberg, Viktor Lindelöf, Dejan Kulusevski

Dikkat: Alexander Isak, Mattias Svanberg

Kaleciler: Karl-Johan Johnsson (København), Kristoffer Nordfeldt (Gençlerbirliği), Robin Olsen (Everton)

Savunma: Ludwig Augustinsson (Werder Bremen), Pierre Bengtsson (Vejle), Marcus Danielson (Dalian Yifang), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle United), Victor Lindelöf (Manchester United), Mikael Lustig (AIK)

Orta Saha: Jens-Lys Cajuste (Midtjylland), Viktor Claesson (Krasnodar), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Dejan Kulusevski (Juventus), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), Ken Sema (Watford), Mattias Svanberg (Bologna), Gustav Svensson (Guangzhou)

Forvet: Marcus Berg (Krasnodar), Alexander Isak (Real Sociedad), Jordan Larsson (Spartak Moskova)