EURO 2020| Fransa - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Fransa ile Almanya karşı karşıya geliyor.
Son dünya şampiyonu Fransa dünya devi Almanlar ile karşılaşacak.
Almanya, kupanın ev sahiplerinden biri olarak rakibini, 16 bin kişinin izleyeceği maçta Münih Arena’da ağırlayacak.
Fransa'da uzun sürenin ardından milli takıma dönen Benzema'nın mücadeleye 11'de başlaması bekleniyor.
FRANSA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Münih Arena’da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
Fransa - Almanya muhtemel 11'ler:
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimbempe, Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappe
Almanya: Neuer, Ginter, Hummels, Rüdiger, Kimmich, Kroos, Gosens, İlkay, Havertz, Gnabry, Müller
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